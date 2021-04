Diego Rodríguez: "Quiero ser el lateral izquierdo de la Selección de Honduras"

Diego Rodríguez, lateral izquierdo del Motagua, habló luego de su gran desempeño en la gira por Europa, que supuso su primera convocatoria para la Selección de Honduras.

Diego Rodríguez ha sido uno de los futbolistas que más se ha destacado en la gira por Europa que la Selección de Honduras realizó en marzo. Tratándose de su primera convocatoria con la H, tuvo un buen debut ante Bielorrusia y marcó el único gol que los catrachos le hicieron a Grecia.

"No me la creo que fui convocado, o que fui de gira y anoté ese gol. A veces pienso y no me la creo, pero fue un momento lindo para mí y mi familia. Es por ellos que estoy aquí", expresó el lateral izquierdo en diálogo con Diario Diez, añadiendo que logró "realizar uno de mis sueños de pequeño, como el hecho de debutar en Selección de Honduras y anotando en los partidos por Europa".

En cuanto a su llamado, relató: "A los jugadores les avisan unos días antes, pero a mí fue en menos de 24 horas. Recuerdo que eran las 10 de la noche, me llamaron de un número desconocido y me dio curiosidad por contestar. Me llamaron para decirme que estaba convocado, no lo podía creer. Estaba contento, feliz, no pude dormir, pero no se lo dije a mi familia".

Tras mencionar que "fue una experiencia muy bonita" y que pudo volverse "a encontrar con compañeros con quien conviví en Olimpia" como Kevin Álvarez y Alberth Elis, confesó: "Me temblaba todo, y te diré que no era del frío, aunque estábamos a 0 grados. Pero gracias a Dios Maynor Figueroa me acogió de una manera fenomenal, a igual que otros compañeros".

Finalmente, advirtió: "Yo sueño con tener ese puesto en la 'H', estoy claro de la responsabilidad que hay y que tengo que trabajar, pero quiero ser el lateral izquierdo de la Selección de Honduras".