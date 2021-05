Wright: “Muchos no dan nada por nosotros"

Maricio Wright habló sobre el partido que tendrá Saprissa contra Alajuelense.

Mauricio Wright, entrenador de Saprissa, se mostró entusiasmado y tranquilo para el partido de la noche de hoy contra la Liga Deportiva Alajuelense en las semifinales del campeonato, rival al que confía superar porque en estas instancias todo puede pasar y también los clásicos donde el pronostico es reservado.

“Esto es lindo, no es la primera vez que Saprissa va a enfrentar a Alajuelense y ellos siendo favoritos. Vamos recuperar jugadores importantes. Esto es futbol y eso es lo que nos gusta. Nosotros estamos acostumbrados a este tipo de situaciones, yo en mi tiempo de jugador y ahora como entrenador me toca vivir esta experiencia y vamos a dar todo lo humanamente posible para clasificar, aunque muchos no den nada por nosotros”, dijo Wright en conferencia de prensa.

“En los Clásicos cualquier cosa puede pasar. Eso lo puede ver en la historia. Saprissa en algunos momentos no ha estado del todo fino y ha ganado. Eso está en los números. Siento que bajo esa circunstancia tenemos que trabajar, aparte recordemos que ya todo lo irregular o todo lo bueno ha sido Alajuelense, esto se resumirá en dos partidos”, agregó.

Por último, Wright afirmó que nunca buscó evitar a Alajuelense, los resultados de la última fecha se dieron para que se enfrentaran y ahora tocará afrontarlo. “Nosotros somos Saprissa y tenemos que demostrar lo que valemos, esta es la carta que nos tenemos que jugar. Vamos a luchar, sabemos que la tenemos durísima, eso está claro, pero vamos por el pase”.

Wright tomó de forma interina a Saprissa tras el despido de Roy Myers, logrando así meter al Monstruo Morado en el cuarto lugar de la tabla, aunque lo hizo de manera agónica porque apenas superó a AD San Carlos por diferencia de goles y es por eso que en las semifinales le tocó ante los manudos.