Egidio Arévalo Ríos: “Será mi primera vez en Guatemala y trataré de disfrutar”

Guatemala tendrá en su liga al uruguayo Egidio Arévalo Ríos, quien fichó por Sacachispas.

Sin duda alguna Sacachispas de Guatemala dio un gran golpe en el marcado de fichajes, no solo en su país, sino también en Centroamérica al dar a conocer la llegada del centrocampista uruguayo Egidio Arévalo Ríos, quien se busca que sea un líder para que pueda mantener al equipo en la Liga Nacional una temporada más.

Arévalo Ríos arribó la tarde de hoy al país chapín, para oficializar su vinculación con los muteros, donde firmará contrato por los próximos seis meses, como ya se mencionó anteriormente, es uno de los nombres donde se deposita la confianza para que los chiquimultecos sigan en la máxima categoría, luego de su mal Apertura 2020.

“La verdad que el profesor Alejandro Larrea, su cuerpo técnico y la Junta Directiva me invitaron a venir. Esperemos que este proyecto sea algo bueno para todos, que sea serio para la afición que no ha podido acudir a los estadios y esperamos lo pueda hacer el próximo torneo”, dijo el charrúa al programa televisivo Área Grande.

“Será mi primera vez en Guatemala, trataremos de disfrutar y hacer lo que más nos gusta con el futbol. Por eso acepté este desafío para encarar en la cancha lo que uno sabe hacer. He visto los últimos encuentros. Vi a Comunicaciones, Iztapa y Antigua. He mirado un poco del futbol para que no me sorprenda nada y tenga un panorama claro”, finalizó.

Arévalo Ríos de 39 años fue Campeón de América con su Selección en Argentina 2011, disputó las Copas del Mundo de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En su trayectoria suma clubes de Uruguay, México, Brasil, Italia, Estados Unidos, Argentina, Paraguay y Perú, en este 2021 tendrá su primera experiencia no solo en Guatemala, sino en Centroamérica.