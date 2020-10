Ronald González: "Panamá trajo a siete legionarios para jugar estos dos partidos"

El entrenador de la Selección de Costa Rica, Ronald González, sufrió dos derrotas de manera consecutiva en partidos amistosos ante Panamá.

En el Estadio Nacional de Costa Rica, se disputaron dos encuentros amistoso entre la Selección de Costa Rica ante Panamá. Ambos resultados contraproducentes para los ticos sufriendo par de derrotas. Algo que no ha tenido contenta a la afición costarricense, pero que su entrenador, Ronald González, pidió tampoco perder la cabeza por estos resultados en ambos amistosos.

Durante los dos encuentros la selección de Costa Rica, dirigida por Ronald González, mantuvo la superioridad a la hora de mantener el control del juego, pero eso no podía traducirlo en el marcador. Debido a que también se encontraron con un muro canalero que defendía bien las acciones de juego. Y esto le pasaría factura en ambos encuentros. Ya que Panamá sí fue contundente a la hora de anotar.

Sin embargo, a pesar de estos dos resultados negativos, el estratega Ronald González pidió tranquilidad, reconociendo que tienen el peso de asumir el protagonista por ser Costa Rica, pero que hay que entender el contexto de la situación y de los dos partidos en sí ante los panameños.

"No estoy de acuerdo con que el funcionamiento estuvo mal, porque si hubiese sido así, no hubieramos generado opciones de gol. No quiero justificar las derrotas, pero nosotros hemos tenido inconvenientes porque no hemos podido contar con los jugadores que queríamos", compartió Ronald González en rueda de prensa.

"Es fácil criticar, pero demos crédito al rival que trajo 7 legionarios a jugar estos dos partidos. Somos los referentes y eso lo hemos tenido que cargar siempre. No nos quedemos en el 0-1, analicemos con la mente más abierta qué es lo que estamos buscando", finalizó Ronald González.