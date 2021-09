¿Ramón Maradiaga a la H? El Primitivo lo aclaró todo

Ramón Maradiaga ha sido uno de los que han sonado para dirigir a Honduras.

La Selección de Honduras ha sido fuertemente cuestionada por su desempeño en las primeras jornadas de la eliminatoria mundialista de la Concacaf, en el que se ha puesto en duda el trabajo de Fabián Coito y muchos ha comenzado a promover nombre, uno de ellos el de Ramón Maradiaga, quien aclaró todo en el programa de Radio Cadena Voces.

“No me han llamado de la Federación, en el cargo hay un profesional, no estoy como esas aves de rapiña esperando que caiga el muerto para destrozarlo, yo creo que deben darle continuidad (A Coito), no es fácil de la noche a la mañana tomar una decisión al calor de un resultado. Yo respaldo a Coito que está al frente de la Selección y me pongo a las órdenes para poderlo apoyar a lograr los resultados que el pueblo hondureño desea”, dijo Maradiaga.

El Primitivo también dio su punto de vista acerca de los cambios que hizo Coito en los encuentros ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, en el que se puso en el lugar del uruguayo, aduciendo que sí se hacen variantes es para conseguir un resultado positivo, pero lamentablemente no se dieron las cosas.

“Cuando uno como entrenador, establece o propone hacer ciertas variantes y especialmente de jugadores, uno busca una mejoría, nadie hace los cambios por antojo, tendríamos que haber estado en el camerino para saber lo que Fabián les dijo a los jugadores, porque la intención yo la deduzco por el cambio de sistema que debilito los laterales ya que Pineda-Rubio obstaculizaban el paso de los norteamericanos”, opinó.

“Con lo reflejado en el marcador, todo el peso cae sobre Fabián por las decisiones que tomó, hablando subjetivamente si las cosas hubiesen sucedido al revés, le estaríamos dando todo el reconocimiento a él por los cambios, pero así es el fútbol, yo en lo particular entiendo que a veces acertamos y en ocasiones no salen como se visualizó”, finalizó.