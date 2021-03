Partidos de hoy 24 de marzo de 2021: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 24 de marzo de 2021, con Eliminatorias y juegos amistosos.

Este miércoles 24 de marzo de 2020 la agenda futbolística estará más que repleta. Alrededor de todo el mundo, cientos de partidos se estarán llevando a cabo, especialmente en el marco de las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el área de Concacaf y Europa (aunque también tendremos amistosos internacionales y clasificatorios a otras copas continentales).

Eliminatorias de la Concacaf

Cinco compromisos abrirán el proceso clasificatorio de la Concacaf rumbo a Qatar 2022, en esta durísima primera fase que, a su término, dejará eliminadas a 24 seleccionados. Desde las 16 horas de Centroamérica, Antigua y Barbuda enfrentará por el Grupo A (donde también está El Salvador) a Montserrat; al mismo tiempo que Surinam e Islas Caimán harán lo propio por el Grupo B.

60 minutos más tarde darán comienzo otros dos choques: República Dominicana vs. Dominica (Grupo D compartido con Panamá) y San Cristobal y Nieves vs. Puerto Rico (Grupo F). Finalmente, a las 18 de Centroamérica, Guatemala jugará contra Cuba (Grupo C) en un juego que podrá verse en la nación chapina por Tigo Sports y Canal 7.

Eliminatorias de la UEFA

En Europa también estarán disputando la primera jornada de las eliminatorias camino a Qatar 2022. Turquía y Países Bajos abrirán el camino desde las 11 de Centroamérica, mientras que los demás 11 choques se realizarán a partir de las 13:45 de Centroamérica, con justas de diversa magnitud.

Este onceno estará compuesto de: Bélgica vs. Galés; Chipre vs. Eslovaquia; Eslovenia vs. Croacia; Estonia vs. República Checa; Finlandia vs. Bosnia; Francia vs. Ucrania; Gibraltar vs. Noruega; Letonia vs. Montenegro; Malta vs. Rusia; Portugal vs. Azerbaiyán y Serbia vs. Irlanda.

Amistosos Internacionales

Finalmente, tenemos también juegos de preparación en el marco de esta Fecha FIFA. Desde las 7:45 AM de Centroamérica, Jordania y el Líbano tendrán su partido; así como Bielorrusia-Honduras y Catar-Luxemburgo vivirán los suyos desde las 11 AM. Kosovo y Lituania, a las 13:45, compondrán otro duelo más que atrapante.