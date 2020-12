Partidos de hoy 9 de diciembre de 2020: ver aquí calendario de partidos internacionales de jornada de hoy

El calendario con todos los partidos internacionales de la jornada de hoy, 09 de diciembre de 2020.

Hoy, 09 de diciembre habrán muchos partidos en el mundo para disfrutar. Toda la atención continuará enfocada en la última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. También tendremos Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la Liga Concacaf y un amistoso que tendrá a una selección centroamericana de protagonista. A continuación, repasaremos la agenda de estos encuentros del día del día de hoy.

UEFA Champions League

Llega a su fin, parte de la fase de grupos del torneo más importante del mundo a nivel de clubes en la jornada seis. Muchos equipos todavía no tienen definido su pase a los octavos de final y por ende buscarán en esta última oportunidad, obtener el boleto entre los mejores 16 de la Liga de Campeones. A continuación los encuentros para hoy.

Para comenzar la jornada, Ajax vs Atalanta y Midtjylland vs Liverpool, a las 11:55 hora de Centroamérica iniciarán la cartelera con esta doble jornada. El resto de los encuentros para hoy se disputarán a las 14:00 hora de Centroamérica con los siguientes partidos: Bayern Munich vs Lokomotiv; Salzburgo vs Atlético Madrid; Inter vs Shakhtar; Manchester City vs Marsella; Olympiakos vs Porto y Real Madrid vs Monchengladbach.

Copa Libertadores

Inician los cuartos de final de la Copa Libertadores que de a poco comienza a armar su cuadro de los mejores equipos que llegarán a las instancias finales del torneo. El partido que lo hará para comenzar con esta fase será Gremio vs Santos a las 17:15 hora de Centroamérica por el partido de ida de los cuartos. Además. queda definir el último clasificado de los octavos con la vuelta entre Boca vs. Inter de Porto Alegre a las 19:30, la ida la ganó el Xeneize 1-0 en Brasil.

Copa Sudamericana

De la misma manera continúan los cuartos de final de la Copa Sudamericana para ir conociendo a los mejores de este lado del cotinente. A las 16:30 de Centroamérica, se jugará por la ida de los cuartos de final el Bahia vs. Defensa y Justicia. Después, a las 19:30 se cruzarán Junior vs. Coquimbo Unido.

Liga Concacaf

Motagua y Real Estelí deberán jugar por la Liga Concacaf este miércoles. Ambos disputarán un encuentro repechaje que le dará al ganador el pasaje para jugar la Concachampions del año que viene. El duelo se llevará a cabo hoy desde las 21 horas (Horario Centroamérica y 22:00 horas en Canadá) en el Estadio Nacional. Se podrá ver por Fox Sports 3 Norte (Honduras y Nicaragua).

Amistoso Internacional

Pese a que no hay fecha FIFA, El Salvador disputará contra Estados Unidos un amistoso. Será el segundo de los cuscatlecos en este año y enfrentarán a una muy juvenil selección norteamericana. El duelo será a las 18:30 (Centroamérica) en el Estadio del Inter de Miami. Se podrá ver por ESPN 2 Norte.