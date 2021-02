Opinión: La defensa de Honduras preocupa cada día más

La línea de 4 de Honduras no tiene laterales consolidados, y tampoco hay abundancia de zagueros centrales.

La Selección Nacional de Honduras se prepara para un año 2021 repleto de fútbol de alta competencia. Para eso, la bicolor de Fabián Coito buscará encontrarse con el mayor nivel posible de cara a las próximas competencias. La "H" jugará dos partidos amistosos contra Bielorusia y Grecia la próxima fecha FIFA, pero también se le avecina la Liga de Naciones, Preolímpico de Concacaf, Copa Oro, y eliminatoria rumbo a Catar 2022.



Para ello, Honduras cuenta con distintos jugadores en el extranjero que la hacen soñar con posibilidades reales de conseguir uno de los boletos a la Copa del Mundo; sin embargo, todos esos elementos son de mediocampo hacia adelante. Hoy por hoy, Honduras no tiene variedad y calidad defensiva. Para empezar, el equipo carece de opciones en ambos sectores laterales. Emilio Izaguirre no es el mismo que hace algunos años, y encima no ha definido cuál va ser su próximo destino. Sus posibles recambios como Omar Elvir, Danilo Acosta, entre otros, no son jugadores que hoy consolidados.

Honduras es una de las selecciones que peleará por un boleto a Catar 2022 por Concacaf.





Como tampoco se ha establecido ningún otro lateral derecho. Habría que irse olvidando de Andy Najar que la mayoría del tiempo está lesionado, y habrá que conformarse con Félix Crisanto. Crisanto no lo hizo mal cuando tuvo oportunidad, pero hoy por hoy tampoco tiene equipo, y sus suplentes son jugadores que tampoco regalan garantías, como Maylor Nuñez o Marcelo Santos. Mientras tanto, en la zaga central, el acompañante de Maynor Figueroa (Denil Maldonado) es suplente en el Everton de Chile, y no hay muchas otras alternativas en esa posición.



Honduras sólo tiene un zaguero central consolidado, que es Maynor, pero que tampoco es un jugador que pase por su mejor momento. Naturalmente, los años no pasan en vano, y el "hombre de hierro" de la selección sigue cargando con todo el peso de la zaga sobre sus hombros, cosa que no debería ser. Lamentablemente, nuestra obsoleta Liga Nacional no saca jugadores, y Fabián Coito va tener que seguir buscando soluciones en el camino. Ojalá lleguen antes de septiembre, que es cuando empieza la eliminatoria.