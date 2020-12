Pedro Troglio catalogó de histórico el triunfo de Olimpia contra Motagua

El técnico de Olimpia, Pedro Troglio, le dio una gran importancia eliminar a Motagua de la Liga Concacaf.

Olimpia venció ayer 2-0 a Motagua en los cuartos de final de la Liga Concacaf, por lo que logró ser uno de los clasificados a las semifinales, algo que es histórico según lo mencionó el entrenador Pedro Troglio porque no todos los días se tiene la oportunidad de enfrentar a su acérrimo rival y menos en una competición internacional.

“Les dije a los jugadores que estos son los partidos que te marcan. Nos hemos enfrentado varias veces en la Liga de Honduras, pero estos juegos son históricos porque no era uno más y la victoria así fue. Esto fue algo histórico, este es un clásico que tal vez no se repita en esta competición, tal como pasó con el Boca vs River de la Copa Libertadores”, dijo Troglio.

Troglio también comentó que conocía el potencial que tenía Motagua, por lo que se trabajó en contrarrestar sus fortalezas. El rival hizo unos cambios a lo que se esperaba pero que al final estos mismos le sirvieron para que algunos jugadores pudieran encontrar espacios. “Se logró hacer un buen trabajo, tuvimos más libertades en ataque y en defensa estuvimos perfectos".

Por otra parte, el entrenador argentino no quiso apresurarse en los próximos retos que debe afrontar el Olimpia, por el momento solamente quiere enfocarse en el siguiente encuentro de la liga. “Ahora viene Real España, en eso estamos concentrados desde ya, después vendrá Marathón y luego tocará pensar en la Liga de Campeones de la Concacaf”.

Olimpia logró clasificar a las semifinales de la Liga Concacaf donde enfrentará a Alajuelense, pero ahora su otra participación internacional será la Liga de Campeones de la Concacaf, cuando enfrente el 15 de diciembre a Montreal Impact de la MLS en el estadio Exploria de Orlando, Florida, Estados Unidos.