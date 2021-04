Pedro Troglio explicó lo que sucedió en la entrada de Yustin Arboleda sobre Antonio López

El estratega Pedro Troglio se fue orgulloso de su equipo a pesar de las críticas y de quedar eliminado ante el América.

América y Olimpia disputaron la vuelta de los octavos de final por la Concachampions que dejó con el boleto a los cuartos de final al club americanista. Sin embargo, el fútbol no sería protagonista en este duelo el cual dejaría en muy malas condiciones a Antonio Chucho López. El técnico del conjunto catracho Pedro Troglio, habló al respecto y al parecer no estuvo de acuerdo con todas las críticas que se ha llevado su equipo.

El entrenador argentino Pedro Troglio, se fue bastante orgulloso de su equipo por el triunfo sobre América pese a la eliminación en la Concachampions en los octavos de final. Además, tomó una postura muy clara sobre todos los cuestionamientos de las entradas fuertes que sus jugadores ejecutaron a varios jugadores del América durante el partido.

"No hablamos de pegar patadas. Cuando enfrentas a un equipo como América con una velocidad increíble, pasa esto. Lamentablemente a veces llegamos tarde y a golpear, la lesión es un accidente, sobre Arboleda hubo una similar en el primer tiempo y tuvo suerte de no ser lesionado. Lógicamente no planteamos un partido para golpear, la velocidad de América provoca que uno llegue a destiempo”, expresó Pedro Troglio luego del partido.

Sin embargo, el parte médico del América fue muy claro al respecto sobre el estado de salud del guatemalteco. El club americanista a través de todas sus plataformas dio a conocer que el parte médico del chapín, Antonio López, fue una fractura de peroné la cual requiere de intervención quirúrgica.

"Nunca pensé que íbamos a caer por goleada, sabíamos que íbamos a pelear. Las lagrimas son porque me emocioné con los dirigentes, por eso estaba llorando y la emoción es porque hicimos una llave que no nos alcanzó. Me voy emocionado, pero triste por la eliminación”, concluyó Pedro Troglio.