Costa Rica vs. Venezuela jugarán en la fecha 2 del Grupo A del Mundial de Futsal Lituania 2021. Entérate a qué hora y en qué canal ver el partido.

Costa Rica vs. Venezuela es el juego que abrirá la segunda jornada en el Grupo A del Mundial de Futsal de Letonia 2021. Los pupilos de Carlos Quirós perdieron 6-1 ante Kazajistán en el debut, un resultado similar al que obtuvieron en el primer partido de Hong Kong 1992 (2-6 vs. Bélgica), por lo que deben sumar de a tres si quieren seguir con chances en el torneo. Algo que no parece sencillo debido a que la vinotinto viene con el envión anímico de haber vencido 2-1 a Lituania.

Costa Rica vs. Venezuela: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el miércoles 15 de septiembre, a las 9:00 horas (AM) ticas, en el Žalgiris Arena de Kaunas y se podrá ver por Teletica y TD+.

Costa Rica vs. Venezuela: cómo llegan los costarricenses

Los ticos, campeones invictos del Campeonato de Futsal de la Concacaf, arribaron al país europeo para participar de su quinta Copa del Mundo sin haber disputado fogueos previos debido a que las giras por Portugal y Croacia se cancelaron por un positivo de Covid-19. Algo que quizás les costó caro ante Kazajistán, uno de los mejores seleccionados del mundo, contra el que lucieron erráticos y este no los perdonó, goleándolos 6-1. Están obligados a ganar si no quieren complicar su situación en el grupo.

Costa Rica vs. Venezuela: cómo llegan los venezolanos

El conjunto dirigido por Freddy González, número 23 del mundo, se clasificó a su primer Mundial en el cuarto puesto del Campeonato de la Conmebol. Hicieron su preparación en tierras lusas disputando cinco amistosos, que dejaron un saldo de dos derrotas (1-2 vs. Portugal, 2-5 vs. Angola), un empate (2-2 vs. Japón) y dos triunfos (5-0 vs. Burinhosa, 4-3 vs. Quinta dos Lombos). Y en Lituania 2021 debutaron con una victoria agónica por 2 a 1 ante los anfitriones, en un encuentro parejo que abrió Sanz (17'), empató Zagurskas (13') y selló Vidal (2' ST).

Costa Rica vs. Venezuela: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 19 de marzo del presente año, en el último de los tres encuentros amistosos que disputaron y que Venezuela ganó 2-0 con un dobete de Henry Gutiérrez. Los otros dos juegos también se los llevó la vinotinto por 2-1 (18 de marzo) y 2-0 (17).