Costa Rica vs. Kazajistán jugarán en la fecha 1 del Grupo A del Mundial de Futsal Lituania 2021. Entérate a qué hora y en qué canal ver el encuentro.

Costa Rica vs. Kazajistán será el juego que iniciará la actividad en el Grupo A del Mundial de Futsal de Letonia 2021. Ambos seleccionados ya tienen experiencia en Copas del Mundo, aunque los ticos son quienes más veces la disputaron, con cuatro participaciones. Sin embargo, los kazajos, con dos incursiones previas, se han convertido en uno de los combinados más fuertes de mundo al punto de que están séptimos en el ranking mundial.

Costa Rica vs. Kazajistán: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El partido se disputará el domingo 12 de septiembre, a las 9:00 horas ticas, en el Žalgiris Arena de Kaunas y se podrá ver por Teletica y TD+.

Costa Rica vs. Kazajistán: cómo llegan los costarricenses

Los dirigidos por Carlos Quirós llegan a Lituania como los campeones invictos del Campeonato de la Concacaf, título que consiguieron por cuarta vez en su historia. Aunque, lamentablemente para ellos, las giras de fogueo que tenían previstas en Portugal y Croacia debieron ser canceladas debido a que uno de los futbolistas dio positivo de Covid-19, por lo que se quedaron entrenando en tierras lusas. Pero las complicaciones no los distraen del objetivo: "Hemos trabajado muy duro y no para venir al Mundial, jugar tres partidos e irnos para la casa, sino que nos pusimos una meta clarísima que es el quinto juego", aseguró Ramos, asistente técnico de la Sele.

Costa Rica vs. Kazajistán: cómo llegan los kazajos

Según Quirós, el seleccionado entrenado por Kaka "(...) es un equipo rápido que tiene varios jugadores brasileños nacionalizados, en cuenta su entrenador. Practican un fútsal que se puede decir es un híbrido, entre el estilo europeo y lo que su entrenador le ha logrado inculcar". El crecimiento del fútbol kazajo se ha visto potenciado por la inclusión de estrellas canarinhas como Leo Higuita, Leo Jaraguá y Douglas Junior. Y pretenderán avanzar aún más lejos en su tercera participación tras alcanzar los octavos de final en Colombia 2016.

Costa Rica vs. Kazajistán: último partido entre ambos

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 15 de septiembre de 2016, en la segunda fecha del Grupo E del Mundial de Colombia. Aquel día, los kazajos ganaron 3-1 con goles de Douglas, Taku y Leo. Paniagua hizo lo propio para los ticos.