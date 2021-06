Selvin Guevara es detenido por violencia doméstica

Selvin Guevara ha sido detenido este martes por ejercer, según el acta de denuncia, violencia doméstica contra su novia.

Selvin Guevara, joven futbolista del Marathón de Honduras, fue detenido en la madrugada de este último martes. El jugador ha sido privado de su libertad por el momento debido a una denuncia en su contra radicada por su novia, quien acusa haber recibido de su parte violencia doméstica.

La mujer en cuestión es Ana Abigail Vásquez Ortega, y explicó en el documento policial que su pareja, alrededor de las 7 de la noche, llegó "ingerido bebidas alcohólicas y me comenzó a insultar, pero se retiró regresando a las 11 pm" donde comenzó a quebrar ventanas, puertas e incluso utensilios de cocina.

Tras lo mencionado, añadió que tras el intento del deportista de agredirla físicamente, huyó de su casa para buscar ayuda, encontrando una patrulla de camino a la comisaría. Los policías en cuestión fueron quienes detuvieron finalmente al "pibe" Guevara, quien deberá estar al menos un día en su situación actual.

La denuncia contra Selvin Guevara (Foto: Diario Más)

Además de esta última disposición mencionada, no podrá acercarse a Vázquez Ortega. En el plano deportivo, Marathón no se ha expedido aún al respecto en relación a lo acontecido y/o la aplicación de alguna medida pertinente por su conducta. Selvin Guevara supo militar no solo en el elenco verdolaga, ya que también estuvo en las filas del Real España.