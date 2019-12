“De un día para otro desapareció”, explican en Real España sobre caso Selvin Guevara

Guevara señala que ya no tiene vínculo contractual con Real España y este miércoles inicia pretemporada con Marathón; sin embargo, los aurinegros indican que el futbolista sí tiene contrato vigente.

El preparador físico del Real señala que lo que está pasando ya se preveía lo que iba a suceder con el jugador.

“No le veíamos tanta actitud hacia los entrenamientos. Con el profesor Ramiro, ante de que se terminara el campeonato hablamos, pero la decisión final la toma él”.

El preparador asegura que “de un día para otro desapareció. No nos comunicó nada. No sabíamos de él, el club ya se tenía pensado ese tipo de acciones. Si un jugador de un día para otro desaparece se toman las medidas, sabiendo los jugadores lo que les puede pasar porque hay contratos”.

Señala el diario Diez que Real España debe demostrar que Guevara sí tiene contrato con el club; si esto ocurre, Gadea advierte que debe haber un cambio de actitud en el futbolista.

“Un jugador sin actitud no puede estar y cuando venga no sé. Pero si no es con actitud o desde el primer momento que pisa la sede del club cambia. Si no, no puede estar con nosotros”, subraya.