Thierry Henry sigue elogiando a Romell Quioto: "Sufrimos sin él"

Thierry Henry, entrenador del Montreal Impact y reconocido exfutbolista, elogió nuevamente al hondureño Romell Quioto.

Thierry Henry, legendario exfutbolista francés que actualmente dirige al Montreal Impact de la MLS, ha dejado claro en más de una oportunidad la importancia que tiene el hondureño Romell Quioto para el equipo, algo que incluso se puede reflejar en su nominación a mejor jugador de la presente temporada.

"Cada equipo necesita un jugador que pueda estirar las defensas y anotar en la mayoria de las veces. Contra DC United, Quioto creó oportunidades en la primera parte que no pudo concretar, pero volvió en la segunda y anotó", expresó el galo en la conferencia de prensa previa al encuentro contra New England.

En esa misma línea, explicó que el ex Vida y Olimpia ha sido "muy importante para nosotros este año", teniendo en cuenta que "los momentos de la temporada en los que no estaba en su mejor momento, sufrimos. Sufrimos porque no estiraba a los equipos en profundidad como suele hacer".

Finalmente, el retirado jugador que supo militar en clubes como Juventus, Arsenal y Barcelona; así como conquistar la Copa Mundial de la FIFA (1998), la Eurocopa (2000) y la Copa Confederaciones (2003) con Les Blues, destacó que "cuando Romell está bien, es muy difícil detenerlo".

Sin dudas que recibir elogios de algún compañero o entrenador debe ser grato, pero que esos halagos provengan de una persona que puso su firma en la historia grande del fútbol seguro es muy satisfactorio.