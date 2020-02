A Romell Quioto le han servido los consejos de Thierry Henry

El atacante hondureño Romell Quioto parece estar enfocado al 100% en recuperar su carrera deportiva. Después de salir del Houston Dynamo por la puerta de atrás, el ex Olimpia está teniendo una buena pretemporada con el Impact de Montreal.



Romell Quioto también sueña con volver a la selección de Honduras.



La temporada 2020 de la Major League Soccer arranca a finales del presente mes, pero el equipo canadiense tendrá su primer gran compromiso por la Liga de Campeones de la Concacaf.

Los dirigidos por Thierry Henry, con el delantero catracho en el plantel, visitarán al Saprissa de Costa Rica en el partido de ida de los octavos de final de la competencia, y todo parece indicar que veremos a un 'nuevo' Quioto a partir de ahora.



El ex jugador publicó en su Instagram un mensaje motivacional para él mismo, pero que también le puede servir a otros:

"Aprendí que un tropezón no es caída.. que todo en la vida vuelve.. que no hay mal que por bien no venga.. que con voluntad y esfuerzo, todo resulta más fácil.. que lo más valioso del mundo es, la familia y los amigos de verdad.. que no se llora a quien no te valora.. que por más tropezón, caída u obstáculo, o barrera que se interponga en el camino, el objetivo es levantar la cabeza y SEGUIR ADELANTE! @impactmontreal", escribió.