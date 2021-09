Luís Fernando Suárez a México: "Ser gigante entre los enanos no vale la pena"

En la previa al duelo entre Costa Rica y México, Luis Fernando Suárez le envía un mensaje a la prensa azteca.

Mañana se enfrentarán Costa Rica y México por la segunda fecha del octogonal de las Eliminatorias Concacaf. Luis Fernando Suárez dio una entrevista a Azteca Deportes y fue directo con sus palabras. El entrenador de la Sele se refirió tanto al posible encuentro como a la actualidad del fútbol de la región.

El estratega colombiano destacó que los norteamericanos tienen que impulsar y celebrar la evolución del fútbol centroamericano. Cuánto más crezcan los rivales más posibilidades hay de que tu selección tenga pruebas más difíciles y eso te permita crecer futbolísticamente hablando.

“Es necesario resaltar lo que han hecho los demás. Ser un gigante entre enanos creo que no vale la pena. De pronto México lo hizo durante muchísimo tiempo, pero hoy la competencia es mucho mayor, y sigue teniendo vigencia. Hay que valorar mucho más la evolución que han tenido los demás países”, declaró el DT.

También analizó a su rival del domingo: “México es un equipo que con cualquier alineación tiene muy buena posición, genera mucho en el ataque, tiene muy buena presión, por los costados es rápido, constante y peligroso. Me parece que por esa razón, ha tenido la vigencia en Concacaf tan grande, siempre va a ser un rival muy complicado”.

Para finalizar, contó su punto de vista sobre las Eliminatorias: “Van a ser unas eliminatorias, en los que hasta el final no se va a saber quiénes son los posibles clasificados. Hay unos que entran como favoritos, pero no como la gente dice, que México y Estados Unidos están clasificados, en este primer partido fue un fiel reflejo de que esto no va a ser tan fácil”.