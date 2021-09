Santos de Guápiles vs. Plaza Amador jugáran hoy la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf 2021. Entérate a qué hora y por qué canal verla EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica.

Santos de Guápiles vs. Plaza Amador se enfrentarán hoy en el juego de ida de los octavos de final de la Liga Concacaf Scotiabank 2021, que los encuentra en momentos diametralmente opuestos. La escuadra santista marcha segunda en la clasificación de la Liga Promérica, con 20 puntos, y no pierde desde la fecha 3. Mientras que los leones están sumidos en una crisis que los arrastró hasta la útima posición de la Liga LPF Tigo.

Santos de Guápiles vs. Plaza Amador: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se disputará hoy, jueves 23 de septiembre, a las 16:00 horas de Centroamérica (17 de Panamá), en el Estadio Nacional de San José. Y se podrá ver por Star+ y ESPN en Centroamérica; NEX en Panamá; y TUDN y Fox Sports en Estados Unidos.

Santos de Guápiles vs. Plaza Amador: cómo llegan los ticos

Llegaron a esta instancia al mando de Erick Rodríguez tras golear a 6-1 a Verdes de Bélice en la ronda preliminar. Ese buen comienzo en el torneo también tiene su correlato en el Apertura de Costa Rica. Allí, en sus últimos encuentros promediaron un triunfo (2-1 vs. Cartaginés) y tres empates (2-2 vs. San Carlos, Guadalupe y 3-3 vs. Saprissa). En más de una ocasión pudieron haberse llevado los tres puntos, pero su debilidad se cristaliza a la hora de bajarle la perciana a los cotejos.

Santos de Guápiles vs. Plaza Amador: cómo llegan los canaleros

"Nosotros somos Plaza y siempre intentamos ganar hasta el cara y sello. Somos conscientes de que nos falta concretar muchas chances de goles que hemos tenido", se sinceró el estratega de los leones, Jorge Luis Dely Valdés. Su equipo, pese a ser el campeón de la Liga Panameña de Fútbol, en el Clausura no ha podido ganar en las primeras siete jornadas (cinco empates y tres derrotas), con el plus de que vienen con la pólvora mojada: sólo anotaron dos goles. De momento, son los colistas de la Conferencia Este. ¿Podrán revertir su andar marchito ante los guapileños?