Por esta razón se suspendió el Real España vs Victoria

La Jornada uno de Honduras no se completará por la reprogramación del Real España vs Victoria.

El Comité Ejecutivo de la Liga Nacional dio a conocer que el partido de Real España contra Victoria correspondiente a la jornada uno del Torneo Apertura 2021 tendrá que ser reprogramado, por lo que se deberá buscar otra fecha para el compromiso que estaba programado a disputarse hoy en horas de la noche.

Según se informó, el partido ya no se disputó porque Victoria tiene un problema con la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA), porque dicho ente tiene bloqueado al club catracho que todavía no cuenta con el aval para que pueda registrarse en la Liga Nacional y así estar habilitado para disputar el Apertura 2021.

Los ceibeños fueron sancionados porque debido al atraso del pago de la demanda que les hizo el colombiano Julián Agresott, por lo que no han podido registrarse en FIFA Connect por la falta del código FIFA ID que se les otorga a todas las instituciones que están solventes para que puedan jugar sus respectivos campeonatos.

Javier Cruz, presidente de Victoria, dio a conocer que ya se envió la notificación de pago a Suiza, donde está la sede de la FIFA, pero debido a la diferencia de horario esta no llegó a tiempo, por lo que dicho ente futbolístico todavía no ha leído el correo y por ende no ha enviado la habilitación para el equipo.

La Liga Nacional sostuvo una reunión con las directiva de Victoria y Real España, estos últimos apoyaron a los ceibeños al no reclamar los puntos sobre la mesa y aceptaron reprogramar el compromiso, el cual se espera que tenga fecha el lunes, ya cuando FIFA haya dado el aval para la inscripción de los cangrejos.