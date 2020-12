Joel Campbell hizo historia 64 años después para un tico en el fútbol de México

El costarricense fue clave para que el León se convirtiera en campéon de México por octava vez en toda su historia.

Dicen que las cosas siempre son cómo terminan y no cómo empiezan. Así le sucedió a Joel Campbell con el León en esta temporada. A pesar de que el equipo fue el más regular durante toda la campaña, no fue así para el costarricense, quien tuvo que venir remando de atrás para ganarse un lugar en el equipo y posteriormente no solamente ser determinante en las instancias finales, sino conseguir el objetivo principal: ser campenes de México.

Luego de mucha críticas y una irregularidad constante en el terreno de juego, llegó la gran oportunidad para Joel ¡y en qué momento! Sucedió en las semifinales de la Liguilla de la Liga MX ante las Chivas de Guadalajara. Siendo la figura de ambos partidos (ida y vuelta) dando una asistencia en el primer encuentro y anotando el gol de la clasificación a la gran final.

Pasaron 64 años para ver a un tico campeón en México

El último costarricense que se consagró en México fue Evaristo Murillo con el Zacatepec en 1955. Con en este nuevo título de Joel Campbell, se convirtió en el doceavo costarricense en quedar campeón en Liga MX, el primero fue Rodolfo “Butch” Muñoz en la década de los 30s.

A lo largo de esta temporada costarricense Joel Campbell de 28 años de edad registró 22 partidos en el Guard1anes 2020 de la Liga MX y pudo disputar 840 minutos y anotó en una sola ocasión, misma cantidad de asistencias. Pero como un dato no menor, esto lo hizo en las semifinales para darle el pase a la final al Club León.

Para el Léon fue su octava vez que se queda con el campeonato del fútbol mexicano. Y en esta ocasión derrotó a Pumas con un marcador global de (3-1) definiendo la historia en casa. Joel ingresó en el segundo tiempo, tomando en cuenta que no estaba al 100% físicamente y pudor darle frescura al ataque del equipo cuando faltaban unos 10 minutos para finiquitar las acciones.