Festejan en PSG: Keylor Navas ya tiene fecha de regreso con el equipo

El guardameta costarricense, Keylor Navas, habría sufrido un golpe ante Montpellier que lo mantuvo alejado de las canchas debido a molestias físicas. Sin embargo, ya faltaría poco para su regreso.

Keylor Navas se ha perdido varios partidos con el PSG debido a una molestia física luego de salir por un golpe ante Montpellier que no le permitió al costarricense seguir en el partido. Recordemos que el guardameta centroamericano ha sido una pieza fundamental desde que llegó al conjunto parisino. Sin embargo, Pochettino y sus dirigidos ha recibido una gran noticia sobre el estado de salud de Navas.

Durante los últimos días el PSG no había publicado nada sobre cuál era el estado del jugador y tomando en cuenta que falta muy poco para enfrentarse al PSG en los octavos de final de la UEFA Champions League, no contar con Keylor Navas, sería una baja más que sensible para las aspiraciones del conjunto francés en Europa para esta temporada.

PSG dio a conocer qué día regresaría Keylor Navas

A través de un comunicado, el PSG dio a conocer información sobre el estado de salud de varios jugadores que se encuentran al margen del equipo por distintas razones. Ángel Di María será una de las grandes bajas para enfrentar al Barcelona en el partido de ida debido a una lesión.

Sin embargo, el destino de Keylor Navas es muy distinto. Según publicó el PSG, el guardameta parisino volvería a entrenar junto al resto del grupo para el día jueves de esta misma semana. Noticia que alivia a los aficionados parisinos, teniendo de vuelta a uno de los mejores arqueros del mundo.

Esta ha sido la segunda lesión que sufrió Keylor Navas desde que llegó al PSG. Ahora, ya recuperándose esta semana, el tico trabajará a tope para estar al 100% para enfrentar al FC Barcelona en la UEFA Champions League, equipo que conoce muy bien después de enfrentarse en varios Clásicos cuando defendía el escudo del Real Madrid.