El enigmático mensaje de Keylor Navas en Instagram: ¿indirecta para PSG?

Keylor Navas a través de su cuenta oficial de Instagram publicó un fuerte mensaje.

La relación entre el PSG y Keylor Navas al parecer cada vez toma más distancia. Luego de una temporada amarga tras perder los dos objetivos más importantes: Ligue 1 y llegar a la final de la UEFA Champions League, los parisinos no quieren perder tiempo en el mercado de fichajes. Sin embargo, si había una posición donde parecía no habría in recambio era la portería. Pero por lo visto hay otros planes. Y por este motivo Keylor Navas rompió el silencio.

Keylor Navas en dos temporadas completadas con el equipo se ha ganado un lugar en la titularidad del conjunto parisino, siendo uno de los jugadores más determinantes en todas las competencias. Recordemos que el arquero costarricense renovó contrato hace unas semanas con el PSG hasta 2024. Pero con la contratación -a falta de hacerse oficial- de Gianluigi Donnarumma, todo parece haber cambiado.

¡Mensaje picante de Keylor Navas en las redes!

A través de su cuenta oficial de Instagram, el guardameta rico dejó un mensaje bastante claro en sus historias. "Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia", fue lo que publicó el actual arquero del PSG. Muy probable por todos los rumores de los últimos días en cuanto a su futuro. Con la llegada de Donnarumma al PSG, claramente el tico no siente que se le esté dando el lugar que corresponde.

Mensaje de Keylor Navas en su cuenta de Instagram

Y por si fuera poco, el PSG también cerró la contratación de Lucas Lavallee, de 18 años. arquero promesa del actual campeón de Francia: Lille. Con estos dos fichajes en la portería, nos preguntamos, si es pensando en el futuro luego de que ya no esté Keylor Navas o simplemente para meterle presión al tico. Con este mensaje de Keylor en las redes es una clara señal que desde Francia pareciera no querer seguir contando con sus servicios.