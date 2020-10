Keylor Navas asegura que "nunca piensa en callar bocas"

Keylor Navas habló también acerca del Real Madrid, la final de Champions League perdida y más.

Keylor Navas comenzará con el PSG una nueva edición de la UEFA Champions League, cuando este mismo martes los parisinos reciban en el Parque de los Príncipes al Manchester United. En relación a esto, y otros temas más que interesantes, es que El País de España dialogó con el arquero tico.

Con respecto a empezar una temporada de la Copa de Europa sin ser el vigente campeón, opinó: "Siempre va a haber una exigencia en la siguiente temporada, independientemente del resultado de la anterior. Si ganas, te van a pedir que ganes de nuevo y si pierdes te van a pedir que tienes que ganar".

En cuanto a los obstáculos del último curso, señaló: "Había que luchar contra muchos fantasmas del pasado, de momentos, eliminatorias donde se había perdido. Yo creo que hoy en día ya esas barreras se rompieron, y el jugador ya sabe que puede llegar más allá. También creo que esta Champions la vamos a afrontar de una manera diferente: todo el mundo sabe lo que es llegar a una final, y eso creo que ayuda muchísimo".

Uno de los partidos clave que tuvo Keylor Navas en la Champions League 2019/20 fue ante el Real Madrid en el Santiago Bernabeu por fase de grupos, donde hizo 10 paradas. Sin embargo, destacó: "Yo nunca he hecho las cosas pensando 'le voy a callar la boca a este'. No, yo lo he hecho porque a mí me gusta, porque quiero ser profesional, porque sé que eso le va a dar alegría a mi familia".

"Me sentía como en casa en realidad. Fueron muchos años defendiendo esas porterías para el Real Madrid y al estar ahí, me sentía como que era parte de mi vida ya eso. El cariño que la afición siempre me dio es sincero, porque la afición del Madrid es muy exigente, y cuando realmente apoyan a un futbolista es porque el futbolista se lo ha ganado. Estoy súper agradecido, siempre los llevaré en el corazón", concluyó.