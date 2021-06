Andrés Agulla da el visto bueno sobre la posible ida de Keylor Navas a la Roma

Keylor Navas parece cada vez más alejarse del PSG y su nuevo destino sería en la Roma.

Si hay un arquero por el que cualquier equipo quiere disputarse para tener en sus filas, ese es Keylor Navas. Pero a pesar de haberse destacado en cada uno en los que ha estado, el tico no ha tenido demasiada fortuna para que esta relación perdure en el tiempo. Luego de una temporada amarga tras perder los dos objetivos más importantes: Ligue 1 y llegar a la final de la UEFA Champions League, los parisinos no quieren perder tiempo en el mercado de fichajes. Sin embargo, si había una posición donde parecía no habría in recambio era la portería. Pero por lo visto hay otros planes.

Con la contratación -a falta de hacerse oficial- de Gianluigi Donnarumma por el PSG, todo parece haber cambiado para Keylor Navas. Tomando en cuenta que el italiano es hoy uno de los arqueros más destacados y titular de la Selección de Italia, claramente llega para competirle el puesto al tico o tal vez, una señal para que Navas busque otro destino. Lo segundo parece ser lo más viable. Y así lo reflejó el periodista Andrés Agulla a través de su cuenta de Twitter.

¿Keylor Navas a la Roma? Gusta y mucho

En su cuenta oficial de Twitter, el periodista argentino Andrés Agulla tras el rumo de Keylor Navas a la Roma, comentó lo siguiente. "Tiene mucho sentido Keylor Navas a la Roma. Le traen a Donnarumma al PSG, en la Loba hay un DT de jerarquía y seguro inversión en un proyecto con nuevos propietarios", comentó Agulla.

La posible marcha de Keylor Navas del PSG directo a la Roma en Italia juntándose con José Mourinho como director técnico, podría ser una gran fórmula entre uno de los mejores entrenadores que ha tenido el fútbol junto a uno de los mejores arqueros del mundo y de la actualidad. Ambos con muchas ganas de revancha.

Por el momento, Keylor se está recuperando de la lesión que lo marginó de los partidos de la Nations League con la Sele. Un último posteo en sus redes sociales encendió a las alarmas y muchos creen que va dirigido para el PSG. El mismo decía: "Regala tu ausencia a quien no valora tu presencia".