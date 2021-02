Gullit Peña elogia al fútbol de El Salvador: "Hay mucha exigencia cuando toca jugar"

Luego de sorprender con su llegada a FAS, Gullit Peña contó como vemal fútbol de El Salvador.

Una de las incorporaciones que más sorprendió en este mercado de pases en El Salvador fue la llegada de Carlos Gullit Peña al FAS. El delantero mexicano dará sus primeros pasos en una liga centroamericana y las expectativas de los aficionados es alta debido al gran recorrido que tuvo el atacante en toda su carrera.

El futbolista norteamericano habló en una entrevista con El Gráfico y contó por qué eligió jugar en los Tigres: "Me encanta el fútbol, los retos en otras ligas del mundo, conocer cómo se juega y esta es una gran oportunidad con un gran proyecto en el más grande de El Salvador. Vengo a aportar mi fútbol, mis goles, a divertirme y a alcanzar bordar una estrella más a este escudo".

Además, Gullit Peña se refirió a como ve al fútbol cuscatleco: "Acá hay mucha exigencia cuando te toca jugar. Lo viví cuando vine con la selección de México y contra Isidro Metapán cuando jugaba con el León. Aquí en El Salvador hay una gran afición, lo he visto, lo he sentido y no se diga la afición de FAS que es muy apasionada".

El delantero fue consultado por la posible dupla ofensiva que hará con Wilma Torres en el equipo dirigido por Zarco Rodríguez: "Es un buen jugador y como persona, no se diga, espero hacer una buena mancuerna con él y con los demás compañeros que tienen también una gran calidad para jugar".

Para finalizar, Carlos Peña le envió un mensaje a los aficionados de FAS y les agradeció todo el apoyo que le dieron desde que llegó: "Muchas gracias por el recibimiento que me dieron, ellos viven el fútbol con gran pasión, agradecerles por ese entusiasmo que muestran al equipo y que vamos a ir de la mano a seguir adelante para conquistar ese título que se les ha negado".