Futbolista de Tigres inspiró a jugador de la selección Sub-20 de Guatemala

Luis Rodríguez Alanís quien jugará hoy la final del Mundial de Clubes con Tigres enfrentando al Bayern Múnich, invitó a un futbolista guatemalteco como parte de un proyecto que ha venido trabajando.

Hoy se disputará la final del Mundial de Clubes entre el Bayern Múnich (Alemania) y Tigres (México) en donde uno de sus futbolistas, Luis Rodríguez Alanís, sirvió como fuente de inspiración sobre Allan Pérez, capitán de la Selección Sub-20 de Guatemala y de la categoría especial de Comunicaciones. En un proyecto que Alanís ha venido trabajando a través de sus redes sociales sobre compartir la palabra de Dios.

Allan Pérez fue el primer invitado en este proyecto, por el Chaka Rodríguez, que como lateral derecho con los Tigres desde la Liga MX, hoy enfrentará tal vez el partido más importante de su carrera cuando se mida al campeón de la UEFA Champions League, el Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes.

Regresando a su proyecto, Luis Rodríguez Alanís a través de sus redes sociales publicó un video sobre la participación de Allan Pérez hablando un poco sobre el versículo de Timoteo 4:12. A través de ESPN, se pudo conocer lo que piensa el futbolista guatemalteco sobre esta nueva experiencia.

"Él es un seguidor fiel de Jesús, lo que nosotros buscamos es hacer las cosas para él. Yo en mi Instagram tengo varios videos hablando sobre la biblia, Dios hace las cosas y vio uno de esos videos. Me empezó a seguir y me mandó un mensaje para conocerme más. Fue así como me animó para que yo siguiera compartiendo esos tipos de mensajes”, compartió el chapín.

“Me sentía un poco nervioso cuando empecé a hablar con él, es algo que yo no me esperaba. No creía que estuviera pasando, ya que es un jugador con capacidades bárbaras, es muy bueno y me sorprendió un montón. Son otro nivel de consejos, la forma en que ellos ven las cosas son muy distintas con su profesionalismo. Ha sido una experiencia bastante bonita, aprender de alguien con ese recorrido y está a la víspera de jugar una final de Mundial de Clubes, espero aprender mucho de sus consejos", sentenció Allan Pérez.