El emotivo mensaje de Luis Carlos Martínez tras su participación en los Juegos Olímpicos de Tokyo

El nadador guatemalteco Luis Carlos Martínez logró posicionarse entre los mejores nadadores del mundo en los Juegos Olímpicos de Tokyo.

Hace unos días el nadador de 25 años de edad, Luis Carlos Martínez, entró en la historia de Guatemala y de la disciplina de 100 metros mariposa. Recordemos que antes de ir a estos Olímpicos, había registrando varias victorias y medallas en distintas competencias internacionales. Además. se pudo convertir en el atleta centroamericano con mejor puesto de cualquier prueba olímpica de la rama de natación con un tiempo de 51.09, superando al de Michael Phelps en Río 2016.

A pesar de despedirse de estos Juegos Olímpicos, Luis Carlos Martínez logró el objetivo de posicionar a Guatemala en el séptimo lugar en la final de los 100 metros estilo mariposa, entrando entre los 10 primeros lugares del mundo en la natación. Algo verdaderamente histórico para el país centroamericano, que el propio atleta no quiso dejar pasar la oportunidad y dejó un emotivo mensaje.

Luis Carlos Martínez, héroe guatemalteco

"Quiero agradecer a la población guatemalteca que me ha apoyado en estos últimos dos días. Realmente el apoyo ha sido increíble, tanto que ni siquiera he tenido tiempo de ver todos los mensajes. Estoy consciente que he dado noticias importantes en tiempos de crisis y eso a mí me da mucha gratificación", parte del mensaje de Luis Carlos Martínez.

"Venimos con una misión y era venir a ganar una medalla. Afortunadamente o lamentablemente como lo veamos, estoy en un deporte muy difícil pero lo importante es que ganamos de distintas maneras", concluyó el guatemalteco Luis Carlos Martínez, que además aclaró que se tomará unas pequeñas vacaciones para para continuar con sus entrenamientos habituales.