Aficionados del América piden más oportunidades para el Chucho López por encima de Giovani dos Santos

Santiago Solari ha mantenido su confianza en Chucho López para darle minutos en cada partido, sin embargo, los aficionados a través de las redes sociales piden más minutos para el guatemalteco.

El América de Antonio Chucho López registró su tercera victoria de forma consecutiva y su quinta en el torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX. Aunque hasta la fecha el conjunto americanista está liderando el torneo, no termina de convencer desde su juego y esto ha traído la molestia de sus aficionados sobre algunos jugadores, sobre todo por Giovani dos Santos, que debido a sus últimas actuaciones, a través de las redes sociales, muchos aficionados expresaron que Chucho López, estaba aprovechando de mejor forma sus oportunidades y que debería tener más minutos.

Con un resultado de (0-2) el América venció a Atlas como visitante, sin embargo, en el segundo gol para sentenciar el encuentro, Antonio Chucho López tuvo una curiosa participación. Luego de un centro hacia el segundo palo el chapín pudo asistir a Richard Sánchez quien colocó el tanto definitivo. Pero, el debate también surgió sobre si en realidad el Chucho quiso rematar al arco o dar una asistencia.

A pesar de esto, varios aficionados comenzaron a coincidir que a pesar de haber ingresado ya en el descuento, Chucho López ya "había hecho más" que el propio Giovani dos Santos, uno de los mejores jugadores mexicanos y del América o al menos lo que se espera de él. Tomando en cuenta que el mexicano no está teniendo su mejor nivel en este torneo y que tampoco aprovecha dichas oportunidades.

"Hizo más el Chucho López pegándole mal a ese balón que Gio en 45 minutos. Pero grande Solari, no quiere ventajas y mete a Gio para estar 10 vs 10!", "Perdónalos Don Chucho López! Tu debiste jugar 45 minutos y no Gio", fueron parte de los comentarios que se pudieron apreciar a través de las redes sociales sobre el chapín y el mexicano.

Con lo que respecta al América, escaló al primer lugar de la tabla de posiciones, tras siete encuentros disputados logró llegar a 16 unidades y logra superar por una unidad a Cruz Azul, la otra semana volverá a jugar en el estadio Azteca ante Pachuca.