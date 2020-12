Real España contrata un nuevo entrenador con pasado en la selección de México

Tras la salida de Ramiro Martínez, Real España ya consiguió a un nuevo director técnico.

Después de un muy mal rendimiento durante casi todo el Apertura 2020, Real España quiere dejar todo atrás y apuesta fuerte para cambiar su presente. La primera medida que tomaron fue separar de su cargo a Ramiro Martínez y nombrar a Javier Delgado como su nuevo director deportivo.

La primera decisión que tomó el dirigente fue contratar al nuevo entrenador y sorpredió fuertemente con el nombre escogido. Raúl Gutiérrez será el nuevo técnico de los Catedráticos. El mexicano firmará por una temporada y buscará devolverle la gloria a su nuevo club.

El Potro, como lo conocen en México, tiene un paso muy importante por los combinados juveniles de los aztecas. En el 2011 fue campeón mundial con la Sub 17, algo que no habían alcanzado nunca los norteamericanos hasta ese momento. Después tuvo diferentes pasos por la Sub 22 y Sub 23.

A nivel clubes, estuvo hasta el 2013 en el Atlante de su país y su último equipo fue el San José FC de la Liga Balompié (Tercera División de México). El equipo se quedó sin sustento económico y debido a eso quedó desafiliado del torneo. Eso terminó provocando que Gutiérrez se encuentre sin trabajo y fuera llamado por Real España.

El Potro está muy ilusionado con la posibilidad de dirigir a un importante equipo hondureño, tanto que terminó rechazando la posibilidad de dirigir la selección Sub 20 de Panamá. A partir de enero del 2021 se hará cargo del equipo. Los refuerzos serán elegidos por él y también por Javier Delgado.