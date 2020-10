Fabián Coito no está satisfecho con los amistosos de Honduras

El entrenador uruguayo Fabián Coito le gustaría tener otro tipo de fogueos para Honduras.

Fabián Coito, técnico de la Selección de Honduras, habló para Diario Diez, en donde dio su punto de vista sobre la forma en que se han organizado los partidos amistosos de la “H” en los últimos meses, demostrando su disgusto porque por algunos factores no se pudo tener partidos en Europa y uno de estos fue la pandemia.

“Estamos en una situación muy especial (pandemia), lógicamente que como entrenadores y cuerpo técnico nos gustaría otro tipo de partidos, no estamos satisfechos. La situación que se dio de jugar en un campo como el de Comayagua, eso no, tenemos que intentar evitarlo porque repito, no solamente degenera el partido, no permite que sea un juego muy útil a los efectos de mirar hacia delante de los rendimientos, pero de los rivales, es lo que hemos podido conseguir, por distintas razones no pudimos ir a Europa, Económica, posibilidades de contrincantes, de fechas y yo creo que lo que tenemos que hace es intentar tener rivales que nos generen una exigencia importante”, opinó

A pesar de esto, el charrúa catalogó de fundamentales todo partido amistoso que se tenga con la Selección de Honduras, porque es una buena oportunidad para él de juntar a los jugadores y analizarlos. “Las fechas FIFA es el único momento donde se pueden convocar a los futbolistas, reunirlos, entrenar y lo mejor es jugar un partido para evaluarlos, aparte hay cosas que solamente dan los juegos”.

Coito recalcó que el objetivo de los juegos de preparación es evaluar a los futbolistas, su rendimiento, da oportunidad a probar nuevas estrategias, ver en que se acertó y en que no. Además, volvió a lamentar que ante Nicaragua se jugó en condiciones anormales y que le afectó a todos. “A nosotros en no ver a la Selección en su mejor expresión, nosotros no sacamos conclusiones definitivas y el futbolista que, desea jugar en un buen campo de juego”.

Por último, el técnico de los catrachos, comentó que valora el partido del próximo 15 de noviembre ante Guatemala, porque es un rival que tiene objetivos importantes, como “pautar situaciones a futuro, entrenar cosas y llevarlas al campo”, es por ello que se tratará de amar un equipo para tratar de ganar en tierras chapinas.