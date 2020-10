FAS avanza por un legionario salvadoreño que juega en Estados Unidos

Intentando dejar atrás su mal presente, FAS busca reforzarse con un futbolista que se destaca en Estados Unidos.

El presente del FAS no para de empeoras y necesitan buscar la manera de revertir esta situación. Los Tigres vienen de quedar eliminados en la Liga Concacaf al perder de local por penales contra el Managua de Nicaragua. A esto hay que sumarle que todavía no ganaron en lo que va del Apertuar 2020, lleva dos derrotas y un empate.

Debido a esto, los dirigentes del Rojo quieren aprovechar los pocos días que quedan del mercado de pases y buscan fichar a un legionario salvadoreño que se destaca en el fútbol estadounidense. Luchará contra reloj para terminar de cerrarlo, pero no les será nada fácil concretar su llegada.

FAS quiere quedarse con Juan Barahona, lateral izquierdo que juega en el Sacramento de la USL y que en el país estuvo en el Santa Tecla desde 2015 al 2018. El futbolista viene teniendo mucha continuidad en el equipo de la Segunda División de Estados Unidos y tiene contrato vigente hasta el 30 de noviembre, pero en caso de que no le renuevuen podría rescindirlo antes.

Sobre esto habló el representante del legionario cuscatleco, Rodrigo Lara, en una entrevista con El Gráfico y contó que fue contactado por el club salvadoreño: "He hablado con Guillermo Morán, presidente de FAS, así es que hemos quedado a la espera de una oferta en firme de parte de ellos. Hicieron ya los primeros acercamientos para poder incorporar a Juan a su equipo para el Apertura de El Salvador. Las pláticas de la directiva han sido directas conmigo".

Pese a que Barahona estaría esperando una renovación por parte del Sacramento, no descartan la posibilidad de ir al FAS. "No hay que descartar nada. Vamos a esperar la oferta por Sacramento y si no se da, pues él se va para El Salvador", declaró el representante del lateral cuscatleco.