Brayan Gil: "No está en mis planes volver a FAS"

Una de las novelas del mercado de pases de El Salvador era la posible vuelta de Brayan Gil a FAS. El colombiano con nacionalidad salvadoreña había firmado a préstamo por seis meses en el Gent de Bélgica, pero por culpa de la pandemia no pudo llegar ni a debutar. El club le avisó que no iba a contar más con sus servicios y quedó sin club.

Su futuro no está definido y son varias las ofertas que tiene para continuar su carrera. La más rezonante es la del FAS que quiere volver a contar con él para la próxima temporada. Pese a que el agradeció el ofrecimiento y hasta contó que lo analizará, el delantero confesó que está enfocado en continuar en Europa por un tiempo más antes de volver a El Salvador.

Gil no llegó a jugar ni un partido con el Gent y a penas entrenó un mes allí.

"La verdad que siempre se está con la fe de poder jugar en el extranjero, pero eso no quiere decir que no está en mis planes regresar a FAS, pero la prioridad sería por mucho en este momento jugar en el extranjero", declaró con total sinceridad el atacante de 19 años en una entrevista con El Gráfico.

Christiam Gil Mosquera: “ La probalidad que se quede en el extranjero es mucha, estamos negociando con un par de equipos de Colombia, hay un equipo en España, por lo que Brayan hizo en FAS, él mismo se está abriendo las puertas” — Territorio Rojo (@RojoTerritorio) July 9, 2020

Además, le consultaron si no le gustaría regresar a los Tigres para compartir equipo con su hermano, Mayer y de enfrentar al otro que firmó recién para Metapán: "Sería un duelo muy bonito, ya no hemos enfrentado, nos enfrentamos en segunda división. También sería genial compartir con Mayer. Creo que creceríamos juntos la verdad, aprenderíamos los dos, nos conocemos, quisiera ayudarle un poco de lo que conozco, de la experiencia, que no es mucho, pero todo suma y la verdad que me gustaría verlo triunfar en FAS".

Para finalizar, Brayan aclaró que no ve como algo malo volver a jugar en tierras cuscatlecas, pero que sus planes son otros: "Yo no lo vería como un retraso, la verdad me dolería un poco, y si yo regresaría al fútbol salvadoreño es porque está en los planes de Dios, y los planes de Dios son perfectos y uno no es quien para interferir en eso".