Eliminatorias a Qatar 2022: los partidos de este jueves 2 de septiembre y cómo ver en Centroamérica

Este jueves siguen las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en diferentes partes del mundo. Conoce los juegos que hay y cómo verlos EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica.

Este jueves 2 de septiembre continúan las Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 en distintas partes del planeta. Luego de la reanudación de las de África y Europa durante el miércoles, ahora será el turno de las de Asia y América (Conmebol y Concacaf).

Eliminatorias Concacaf: partidos del día y cómo verlos

Inicia el Octogonal Final en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe con cuatro partidos más que atrapantes: Canadá y Honduras se medirán desde las 18:05 (19:05 de Panamá), mientras que una hora después harán lo propio Panamá y Costa Rica. México y Jamaica chocarán a partir de las 8 PM (9 PM para los canaleros), y cinco minutos más tarde El Salvador y Estados Unidos se verán las caras.

+ Canales para ver los encuentros de tu selección

Honduras vs. Canadá: Deportes TVC y Canal 5 Televicentro (Universo, Telemundo Deportes y Paramount+ para los catrachos en Estados Unidos)

Deportes TVC y Canal 5 Televicentro (Universo, Telemundo Deportes y Paramount+ para los catrachos en Estados Unidos) Panamá vs. Costa Rica: TV Max para canaleros, en suelo tico no hay TV confirmada aún. (Telemundo Deportes y Paramount+ en Estados Unidos)

TV Max para canaleros, en suelo tico no hay TV confirmada aún. (Telemundo Deportes y Paramount+ en Estados Unidos) El Salvador vs. Estados Unidos: TCS Go y Canal 4 (Universo, Telemundo Deportes, Paramount+ y CBS Sports Network en Estados Unidos)

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

En varios grupos la cuarta jornada comenzará este jueves. Por el Grupo B y desde las 10 AM (11 AM de Panamá) jugarán Georgia-Kosovo, el único que estará en un horario diferente, ya que el resto de la fecha iniciará a las 12:45 (13:45 de Panamá). Suecia-España completan la agenda de la Zona B.

Por la C tendremos Italia-Bulgaria y Lituania-Irlanda del Norte; mientras que en el E estarán República Checa-Bielorrusia y Estonia-Bélgica. Por el cuadrante I podremos observar Andorra-San Marino, Hungría-Inglaterra y Polonia-Albania. Para acabar, en el J se verán las caras Islandia con Rumania; Liechtenstein con Alemania y Macedonia con Armenia. Todo esto se podrá ver en Centroamérica por Sky HD.

Eliminatorias Conmebol: los partidos del día y cómo verlos

Se reactiva el proceso mundialista en Sudamérica luego de la vibrante Copa América 2021. A a las 2 PM (3 PM de Panamá) se enfrentarán Bolivia y Colombia, mientras que una hora más tarde harán lo propio Ecuador y Paraguay. A las 6 PM (7 PM de Panamá) será el turno de Venezuela contra Argentina, y 60 minutos después comenzarán otros dos juegos: Perú-Uruguay y Chile-Brasil. Todo podrá verse en Centroamérica por Sky HD.

Eliminatorias CAF: los partidos del día y cómo verlos

Continúan las eliminatorias de África con duelos en tres turnos diferentes. En el de las 7 AM (8 AM de Panamá) se enfrentarán Kenia con Uganda y la República Democrática del Congo con Tanzania; tres horas después será el turno de Niger vs. Burkina Faso, Namibia vs. Congo y Madagascar vs. Benín. Por último, a la 1 PM (2 PM de Panamá) jugarán Argelia-Yibuti y Marruecos-Sudán. Todos estos encuentros serán transmitidos por la FIFA en su canal de Youtube.

Eliminatorias AFC: los partidos del día y cómo verlos

Las de América no son las únicas eliminatorias que se reactivan este jueves, ya que también lo harán las de Asia con los dos hexagonales finales: dos ruedas a ida y vuelta que recompensará a los dos primeros con boletos a Qatar 2022, mientras que los terceros se cruzarán en un play-off para acceder al repechaje.

A las 4:10 AM (5:10 AM de Panamá) Japón recibirá a Omán, y 50 minutos más tarde Corea del Sur hará lo propio con Irak. Irán y Siria se enfrentarán desde las 10 AM, y tres cuartos de hora después será el turno de Emiratos Árabes Unidos-Líbano. Finalmente, a partir de las 12 del mediodía, China visitará a Australia y Vietnam viajará a Arabia Saudita. Por el momento solo podrán verse todos estos juegos desde Honduras, a través de ESPN Play Caribbean.