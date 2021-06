Chalo Romero compara eliminación de Guatemala a Qatar 2022 con Alemania 2006

Chalo Romero, exfutbolista de la Selección de Guatemala, comparó la eliminación de Guatemala rumbo a Qatar 2022 con aquella polémica camino a Alemania 2006.

La Selección de Fútbol de Guatemala se encuentra plenamente enfocada en la Copa Oro 2021, en la que deberán ganarse un lugar sorteando la etapa preliminar, a la cual pudieron acceder tras liderar su grupo en la "tercera división" de la Liga de Naciones de la Concacaf (y por ende ascender).

Los cañones chapines apuntan a esa competición luego de que haber quedado fuera de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. A pesar de haber ganado tres partidos, empatar uno y no haber recibido goles, lo cierto es que Curazao fue quien se adjudicó la zona (por diferencia de gol) y acabó avanzando a la siguiente instancia (donde Panamá sería su verdugo).

Gonzalo Romero, reconocido exfutbolista de Municipal que vistió los colores patrios en más de una ocasión, comparó en diálogo con ESPN la eliminación camino al próximo Mundial con el del proceso a Alemania 2006. "Desde que ves el calendario y como lo plantearon, con Curazao; Canadá y Haití jugando sábado de local, evidentemente estaba para favorecerlos a ellos. Esto no es secreto, lo han hecho antes. En el caso de Jack Warner y toda esta mafia que nos impidió a nosotros ir al Mundial, se evidenciaron estas cosas", apuntó Chalo.

Siguiendo esa misma línea, indicó que "evidentemente Guatemala estaba para ser eliminado en primera ronda, y todo lo que no fuera contundente de parte de Guatemala iba a ser en su contra. El compromiso de Guatemala era Curazao, era ganar, no había vuelta de hoja. No se logró".

Finalmente, tras expresar que no hay "que lamentarse y pensar que nunca lo vamos a lograr", señaló que confía "plenamente en el liderazgo de Gerardo Paiz, que ya mostró la capacidad para organizar un Mundial de Futsal sin tener una base estructurada del mismo, y que se llevó a cabo con éxito".