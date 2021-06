Rivales de Costa Rica en las Eliminatorias de Concacaf parten con ventaja

El calendario de las Eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022 fue presentado y para la Selección de Costa Rica existe una gran desventaja.

La Selección de Costa Rica no está atravesando por su mejor momento: ni futbolístico, ni institucional. Luego de que los resultados no acompañaran, tuvieron que tomar la decisión de finalizar la relación laboral con el entrenador Ronald González para que dejara de ser el DT de los costarricenses. No solamente por los malos resultados, sino también por el mal funcionamiento del equipo. A pocos días del inicio de la Copa Oro, los ticos se encuentran en un mar de dudas que ahora también se vieron reflejados en las Eliminatorias de Concacaf.

Recordemos que luego de dos fases sumamente atrapantes, las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 alcanzó su etapa cúlmine: el Octogonal Final. Ante este escenario, la Selección de Costa Rica todavía no se define si el regreso de los aficionados a los estadios podría ser una realidad, mientras que muchos de sus rivales sí los permitirán y esto podría jugarles en contra.

¡Situación incómoda para Costa Rica!

Sí, las selecciones de Estados Unidos, México, El Salvador y Panamá, ya permiten el ingreso de sus aficionados hacia los estadios, respetando cierto protocolo dependiendo del país en que se encuentre, es un hecho que sus seguidores podrán estar alentando a su selección y esto podría ser un punto en contra para los costarricenses.

Calendario de la Selección de Costa Rica en Concacaf

Es cierto que en Costa Rica con las autoridades correspondientes se había llegado a un acuerdo para permitir un aforo del 25 al 30% de la capacidad total en los estadios. Pero esto quedó detenido por las autoridades sanitarias debido a que los casos de contagios por Coronavirus aumentaron considerablemente en el país.

Más allá de esta situación, la Selección de Costa Rica deberá resolver primero sus inconvenientes futbolísticos para comenzar este largo camino hacia la Copa del Mundo. Hoy parece muy complicado, pero como todo es tan cambiante, la llegada de un nuevo DT que imponga orden, podría ser la primera piedra en la construcción de un nuevo combinado tico.