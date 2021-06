Curazao 0-0 Guatemala: Se acaba el sueño mundialista para los chapines

Guatemala empató sin goles contra Curazao en el Caribe y no le alcanza para clasificar a la siguiente ronda.

La Selección de Guatemala empató la noche de hoy sin goles contra Curazao en el estadio Ergilio Hato, resultado que significó el fin del sueño mundialista para los chapines que nuevamente fracasaron ante un equipo caribeño, por lo que se quedó sin opciones de poder estar en el camino rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La Azul y Blanco llegaba con la obligación de ganarle a los curazaleños, ambos tenían 9 puntos, pero los de la isla eran líderes por un gol más, por lo que les bastaba con un empate para avanzar y al final fue el resultado que les favoreció, sabiendo hacer bien su trabajo dentro de la cancha y los guatemaltecos quedándose con las ganas de avanzar.

El primer tiempo fue Curazao que impuso sus condiciones, bien parado en la parte de atrás y con posesión del balón mantuvo alejado a los chapines, aunque en ataque no eran peligrosos. Con lo que respecta a los centroamericanos, no lograban encontrarse y no había una idea clara para llegar al marco contrario.

Para el complemento, los hombres de Amarini Villatoro generaron más, sin tener mayor peligro, pero las poas que tuvieron no las aprovecharon, como el tiro de Oscar Santis que atrapó el portero, así como los disparos de Jorge Vargas y Robin Betancourth que se fueron muy desviados a pesar de que estos remataron dentro del área.

Guatemala seguirá esperando para estar en una Copa del Mundo de categoría mayor, rumbo a Qatar 2022 quedó fuera en la fase de grupos, en el segundo lugar con 10 puntos, mientras Curazao sumó las mismas unidades, pero con un gol más le bastó para avanzar a la segunda etapa donde enfrentará a Panamá.