El motivo por el que Marcel Hernández fue excluido en Alajuelense

De forma sorpresiva, Marcel Hernández quedó afuera del banquillo de Alajuelense para enfrentar a Pérez Zeledón y los motivos vieron la luz.

La situación entre Alajuelense y Marcel Hernández se encuentra muy tensa después de lo sucedido en la previa al partido contra Pérez Zeledón por el Apertura 2021. Quedó afuera del banquillo de suplentes en la derrota y las versiones del motivo de su ausencia se empezaron a contradecir entre el entrenador y la dirigencia.

Luis Marín había declarado que no contaba con el delantero por problemas estomacales, una excusa bastante difícil de creer debido a que no salió un parte médico por parte del club como suceden en estos casos. Todo se terminó confirmando con las declaraciones de Fernando Ocampo, presidente del club Manudo.

“Son elementos que se manejan a lo interno, hay códigos y los mismos deben respetarse, desde esa perspectiva la junta directiva viene respaldando estas decisiones a nivel interno. No creo que sean temas que convengan entrar en discusión, son elementos de camerino que deben de quedar ahí”, declaró el jerarca de Alajuelense.

Marcel Hernández volvió a jugar contra San Carlos. (LDAcr)

Pese a que todavía no se aclaró de forma oficial lo sucedido, los rumores hablan de que Marcel Hernández habría metido una persona a la concentración de la Liga. Eso significó que sea separado para ese encuentro y se analice una sanción, que todavía no fue informada y que no involucraría lo deportivo.

El caribeño estuvo en el partido de ayer contra AD San Carlos y jugó los 90 minutos. Tuvo un buen encuentro y está intentando dejar pasar el mal momento que se vivió en estos días por su acto de indisciplina. Los aficionados ya tomaron partidos y son críticos la mayoría con la vida privada del atacante.