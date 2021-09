A pesar de críticas, Marcel Hernández es líder de goleo en el campeonato nacional

Marcel Hernández es noticia fecha tras fecha en el campeonato nacional, así fue desde su llegada al cartaginés en 2018; en aquella época por su destacado desempeño con los brumosos, que lo llevaron a ser el líder de goleo con 17 celebraciones en las redes rivales, inolvidables para una afición que lo ovacionó y lo puso en la palestra nacional como uno de los mejores (sino el mejor) atacante del certamen.

El cubano nunca defraudó, siempre levantó la mano para hacerse presente en el goleo de su equipo tanto de local como de visitante y cuando no fue el protagonista principal de las celebraciones en su club, fue el artífice intelectual de la anotación, ya sea con una asistencia, un pase de jerarquía o cuando menos, atrayendo las marcas para dejar a sus compañeros libres de preocupaciones.

Marcel en Liga Deportiva Alajuelense

Lo cierto es que aún y cuando el cubano no firma un gol en cada partido con la Liga Deportiva Alajuelense, sus números son sobresalientes, lo que quizá quiere decir que el problema no sea la falta de gol, sino que no anota al ritmo que su afición desearía. Durante el torneo anterior (Apertura 2020-2021) Marcel cerró una brillante campaña con 12 tantos y una buena cantidad de asistencias, esto a pesar de estar varias fechas fuera de acción debido a una lesión y en el presente torneo (que no escapa de críticas), está en lo más alto de la tabla de goleo con 6 tantos y 2 asistencias, en otras palabras ¿dónde está el fallo? ¿por qué tanta crítica? a un jugador que cumple con lo esperado para su puesto.

Tabla goleo Unafut, Costa Rica. (Fuente: Unafut.com)

La llegada de Marcel a Alajuelense no solo llenó de optimismo al aficionado sino que de inmediato llegaron los goles, aunque para algunos aún no logra convencer y le ponen una barra cada vez más alta al caribeño; le reclaman su falta de gol en partidos decisivos, importantes o determinantes. Un sector de la afición no le perdona estar ausente en las redes en aquella serie semifinal contra Saprissa donde hubo de todo menos gol del cubano y que a la postre, selló la eliminación de los manudos de un torneo casi perfecto. Marcel fue goleador manudo detrás de Johan Venegas, pero tal parece que a la hora grande y en partidos calientes queda debiendo.

Semanas después vino la super copa, de nuevo contra su archirrival Saprissa, 4 por 1 fue el marcadol final a favor de los tibaseños en un partido para el olvido donde Hernández era la ficha principal pero donde además pasó desapercibido, sin jugadas de peligro, neutralizado y evidentemente, sin gol. Lo mismo ha ocurrido en otros partidos donde el espigado delantero no anota, situación que alimenta la crítica en redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Más recientemente, la liga volvió a morder el polvo contra Saprissa el pasado 28 de agosto, una herida que aún no cierra y sigue fresca en la retina alajuelense. Ese día, la Liga se puso al frente rápidamente con dos goles de Alonso Martínez y todo parecía fiesta; no obstante, los morados hicieron un cambio radical al descanso y se alzaron victoriosos 4 goles por 2 en la cueva. Aquella noche Marcel puso asistencia para el primer gol pero a las redes no llegó y con el paso de los minutos, simplemente desapareció.

Marcel Hernández, L.D.A (Instagram Marcel Hernández)

Este fin de semana Hernández volvió a ser noticia tras anotar doblete y asistencia para sellar el triunfo manudo en casa del Guadalupe F.C, un reducto que siempre complica el paso de cualquier rival; Marcel se vio potente, lúcido, lleno de energía, volvió al gol y fue el jugador del partido. Nada mal para alguien que suele ser el centro de las críticas.

Lo de Marcel no pasa por sus números, demostrado queda, pasa por no poder complacer a su afición en momentos que sus memorias van a recordar por años, en esos partidos que marcan todo un torneo y en jugadas que toda su afición celebró un segundo antes de definirse y que finalmente no fue. Pero Marcel no está para ser el genio de la lámpara manuda, su trabajo lo tiene claro y lo cumple con creces, solamente hace falta que lo haga en sincronía con los deseos de su hinchada.

En 2020 el cubano se convirtió en el fichaje bomba del campeonato en una transacción que nadie vio venir por parte de Alajuelense (su actual club) y que dejó a propios y extraños con la boca abierta; y no era para menos, el trato dejó a los brumosos un jugoso botín de $150.000 en sus arcas, y a los liguistas con el mejor atacante del momento; para algunos sigue debiendo, para quienes ven los fríos números, va sobre ruedas.