El Salvador hará cambios en su convocatoria

El Salvador se vio obligado a hacer variantes en la nomina para enfrentar a Estados Unidos.

El mexicano Carlos De Los Cobos, entrenador de El Salvador, dio a conocer a Radio Cadena YSKL, que tendrá que hacer cambios en la convocatoria de la Selecta para el partido amistoso contra Estados Unidos, que se disputará el próximo 9 de diciembre en Miami, Florida, del país norteamericano.

El estratega del combinado salvadoreño dio a conocer que una de las bajas es la del portero Benji Villalobos, quien no podrá ser parte del compromiso debido a que no tiene su visa americana, por lo que su lugar será tomado por Óscar Pleitez, además también será incluido en el listado el defensor Rubén Marroquín.

De Los Cobos también explicó que no la tuvo fácil a la hora de armar la lista de convocados, debido a que varios de los futbolistas que en un inicio tenía contemplados, no poseen visa para ingresar a Estados Unidos, por lo que todavía no podrá ver a: Miguel Lemus, Ezequiel Rivas y Henry Reyes, Jairo Henríquez, que militan para Chalatenango.

El Salvador disputará su segundo partido y último del 2020, el equipo no tiene actividad desde el pasado 19 de enero, cuando jugó un amistoso ante Islandia y en el cual cayó 0-1, previamente había vencido 2-0 a República Dominicana y 1-0 a Montserrat, ambos choques fueron en el 2019 por la Liga de Naciones.

Estados Unidos también hizo cambios

Por otra parte, el rival de los salvadoreños, Estados Unidos dio a conocer que el delantero Frankie Amaya no podrá ser parte de la convocatoria porque dio positivo de Covid-19 a la hora de ser sometido al hisopado, por lo que su lugar será tomado por Andrés Perea, quien fue seleccionado juvenil con Colombia, pero prefirió jugar con los norteamericanos.