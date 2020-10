El particular mensaje de Didier Drogba para Johan Venegas

El legendario ex jugador africano, Didier Drogba, le dedicó su afecto a Johan Venegas a través de las redes sociales.

A través de sus redes sociales el delantero del Deportivo Saprissa, Johan Venegas publicó una fotografía tipo collage con diferentes imágenes y momentos de su paso por el club morado, recordando títulos importantes que consiguió con la institución del Monstruo. Ante esta publicación, la respuesta de Didier Drogba sorprendió a má de uno.

Recordemos que Johan Venegas y Didier Drogba fueron compañeros de equipo en el Montreal Impact de la MLS en el 2015. Para esa etapa, Venegas estaba teniendo su primera experiencia como legionario, mientras que Drogba había conseguido todo con el conjunto del Chelsea.

Mensaje de Didier Drogba

“Grande Johan @Johan_VenegasCR bravo Champion”, citó el marfileño al tuit del delantero del Deportivo Saprissa. Y ante esto, Johan respondió: Grande amigo, I hope everything is going well for you, hope to see you again. Bless”, contestó el jugador costarricense.

Este ida y vuelta de mensajes entre ambos, finalizó con una frase de Drogba: “Nos encontraremos de nuevo, seguro. Saludos a la familia, mantente sano y salvo”. Aunque el contrato de Venegas con el Deportivo Saprissa termina en diciembre, todavía no se manejan nuevas opciones de destino para el futbolista.