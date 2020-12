El ambicioso objetivo de Manfred Ugalde con la Selección de Costa Rica

A sus 18 años de edad, el tico Manfred Ugalde sigue destacándose en el exterior y también mantiene los objetivos cerca de la Selección de Costa Rica.

Tras salir del Deportivo Saprissa, Manfred Ugalde ha mantenido los pies en la tierra ahora que dio el salto a Europa con el Lommel Sk siendo parte fundamental en la parte ofensiva del equipo en la Segunda División de Bélgica. Y en una entrevista para ESPN el costarricense también dejó saber sus objetivos con la Selección mayor de Costa Rica.

Es importante resaltar que en tal solo meses y con 18 años de edad, el tico ya registra siete goles y tres asistencias con el Lommel Sk. Como un legionario más representando a Costa Rica en el exterior, también quiere hacerlo pero vistiendo la camiseta de la Tricolor y si es en un Mundial, el deseo aumenta.

"Vamos paso a paso como se lo dije, trabajamos para dar el siguiente, obviamente siempre doy el máximo de mí en cada partido o entrenamientos, creo mucho en Dios pongo todas las cosas en manos de Él, tiene grandes cosas para mí y trabajo para tener irme superando día a día”, expresó el tico para ESPN.

“Obviamente todo jugador sueña con estar en la selección nacional de Costa Rica, para mí es un orgullo estar representando a mi país y estar haciendo las cosas bien, trabajo y me esfuerzo día con día para estar ahí en algún momento, ojalá se me dé, ¿a qué jugador tico no le gustaría estar en las Eliminatorias representando al país?”. culminó Manfred Ugalde para ESPN.

El pasado 23 de enero de 2020, Manfred entró por primera vez en la nómina de la Selección de Costa Rica, dirigida por Ronald González, con el motivo de efectuar un fogueo en fecha no FIFA. Y de esta manera, Ugalde hizo su debut internacional tras ingresar de cambio al minuto 77' de partido el 01 de febrero ante Estados Unidos.