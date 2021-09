Costa Rica empató ante Jamaica y se complica cada vez más [VIDEO]

Después de empatar contra Panamá y caer de local frente a México, Costa Rica igualó ante Jamaica en el Estadio Nacional y se aleja de la clasificación.

El comienzo de Costa Rica en estas Eliminatorias Concacaf está muy lejos del esperado y parece que las chances de clasificar a Qatar 2022 parecen desvanecerse. Hoy recibieron a una Jamaica con muchas bajas y no pudieron ganarles. La Sele igualó 1-1 y otra vez adeudaron un buen rendimiento.

Los ticos no empezaron para nada mal y a los tres minutos estaban ganando con un gol de Jimmy Marín. En una excelente jugada colectiva, el delantero del Saprissa terminó empujando el balón abajo del arco tras una asistencia de Jonathan Moya. Parecía que volvía aparecer el buen nivel del combinado costarricense.

La selección dirigida por Luis Fernando Suárez no aprovechó la apertura temprana del marcador y no extendió la diferencia. Al principio de la segunda etapa, Shamar Nicholson empató el encuentro con un sucio remate al arco. No se llega a distinguir si le pegó con la cara o el pecho, pero dejó sin opciones a Keylor Navas.

Costa Rica se encuentra penúltimo en la tabla con dos puntos al igual que El Salvador, que cayó hoy 3-0 contra Canadá. Deberán despertarse y hacerse fuerte de visitante si es que sueñan con poder clasificar al Mundial de Qatar 2022. Luis Fernando Suárez está enfrente de una muy difícil situación.