Eliminatorias CONCACAF: cuáles son las selecciones favoritas de las casas de apuestas para la fecha 3 del Octagonal

La tercera jornada del Octagonal Final de las Eliminatorias Concacaf para el Mundial de Qatar 2022 está a horas de iniciar y cerrar la primera ventana clasificatoria de esta fase. Los encargados de abrir la fecha son Canadá vs. El Salvador, luego jugarán Panamá vs. México, seguirán Costa Rica vs. Jamaica (Wincomparator no ofrece momios de este juego) y cerrarán el día Honduras vs-Estados Unidos.

Las casas de apuestas, justamente, ofrecen información complementaria para ver hacia dónde el "sentido común" o la intuición inclinan la balanza en estos juegos. Precisamente por esto, no son determinantes. Pero poseen números reales y concretos que reflejan las posibilidades que tiene un apostador de ganar y llevarse una determinada suma de dinero. En FCA, para comparar los diferentes momios, nos fiamos de la página Wincomparator.

Canadá vs. El Salvador

En esta caso, los canadienses parten como favoritos. La casa que más cree en la victoria de Canadá es Zebet (1.43), y el resto oscila en números parecidos, siendo Interwetten y 1xBet quienes más pagan si se da ese resultado (1.53). Eso sí, un empate ofrece una remuneración mayor (4), y son varias casas las que están a cargo de ello: Bet356, Codere, Betsson, Luckia y Bwin. La más optimista con respecto a este resultado es Bethard (3.5).

Y aquí aparecen las casas que más fichas le ponen a los dirigidos por Fabián Pérez . En primera lugar aparece Zebet (6.2), le siguen Bethard e Interwetten (6.75) y, por último, aún más lejos están bwin, Codere y Bet365, que son las que más confían (7.5) en que los pupilos de John Herdman se impondrán en el BMO Field de Toronto.

Panamá vs. México

El optimismo está con los del "Tata" Martino, aunque por un margen no tan amplio como Canadá. La entidad que ofrece menos dinero si Panamá gana es Bethard (5) y, en la vereda opuesta en cuanto a confianza y paga están Bet365, Codere, 888sport y Paf (5.75).

Los guarismos, si hay una igualdad , tampoco bajan de un multiplicador de 3: Bethard es quien retribuye menos (3.25) y 1xBet quien más desembolsa (3,62), secundada por Codere y Bettson (3.6). Y Bet365, Codere, 888sport y Paf son las casas que le ponen pocas fichas al triunfo canalero (5.75). Luckia y Bethard confían más (5).

Honduras vs. Estados Unidos

Las casas de apuestas confían en los norteamericanos de cara al último duelo del día. Las que están más seguras de que se impondrán son 888sport, bwin y bet-at-home (1.8), mientras que 1xBet y 22Bet pagan mejor (1.89). El margen entre guarismos no es muy ampio si hay un empate : Bet365y Unibet descreen más (3.25) de este resultado que bet-at-home (3.1) y bwin (3.2).

En caso de que la H de Fabián Coito triunfe en San Pedro Sula, son bwin, Bet365 y Unibet las entidades que mejor retribución ofrecen (5), seguidas por 22Bet y 1xBet (4.92). Y con más fe en los catrachos aparece bet-at-home (4.4).