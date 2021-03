El equipo de la Premier League que casi ficha a Yeltsin Tejeda

Durante su paso en Europa, Yeltsin Tejeda estuvo a nada de convertirse en jugador de un equipo de la Premier League.

La carrera de Yeltsin Tejeda ha tenido vario altos y bajos. El actual futbolista de Herediano tuvo su mejor momento cuando jugó en Europa en el Evian TG de Francia y Lausanne Sport de Suiza. Antes de pegar el salto al fútbol del viejo continente, el centrocampista había recibido una propuesta de un equipo de la Premier League.

En una entrevista con ESPN, el mundialista contó como fue las negociaciones que tuvo con el Swansea, que estaba en ese momento en la primera categoría de Inglaterra. Esto sucedió al poco tiempo de finalizado el Mundial de Brasil 2014, en el que participó y tuvo un rendimiento más que interesante.

"Los agentes me reciben en Inglaterra y me llevan a Swansea en Gales. A mí me dijeron que fuera y escuchara, si manejaba el inglés pero no tanto, yo me sentía todo extraño. Llegamos, dormimos en el hotel ahí me topé con otras dos contrataciones que hizo el Swansea y nos llevaron en el mismo carro pero al final no se dio”, comenzó a relatar Tejada.

Y siguió: “Imagínese para mí, un joven de 21 años, llegar y que me metan al camerino, ver las caras de todos ellos y que me lleven al estadio, que era la mejor cancha de Inglaterra, que me lleven al centro de entrenamiento y me digan ‘esta va a ser su camiseta’ ya uno estando ahí dice que no hay vuelta atrás pero en el fútbol no hay nada escrito”.

Para finalizar, contó la extraña caída de su pase: "Sin internet y sin teléfono, yo no sé cómo me contactó Joaquim Batica (agente) y me dijo 'tienes que venir, sino se cierra la negociación de aquí también’. La gente en Francia (Evian) estaban enojadísimos porque yo tenía que llegar dos días antes y además había salido en los periódicos que estaba en Inglaterra. Joaquim siempre que me dice 'No sé cómo se reactivó la negociación, si no se hubiera reactivado hubieses tenido que volver a Saprissa".