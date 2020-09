Top 5 histórico de legionarios en la Ligue 1

La Ligue 1 no es una liga muy común para los futbolistas centroamericanos. Solo 8 pudieron jugar en Francia y no todos tuvieron grandes temporadas. Esa cantidad de legionarios que estuvieron en tierras galas se divide en 5 costarricenses, dos hondureños y un panameño. No todos pudieron estar una temporada completa.

Debido a esto, en FCA decidimos armar un Top 5 de jugadores históricos que pasaron por la Ligue 1 y los ordenamos de menor a mayor. Para definir este ranking nos guíamos por la trascendencia que tuvo en el equipo, los logros grupales, pero principalmente el rendimiento particular de cada jugador.