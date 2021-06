Presidente de Bucaramanga se pronunció sobre el futuro de Luis Fernando Suárez

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez es uno de los fuertes candidatos para ser el entrenador de Costa Rica.

Hace unas semanas luego de la derrota ante Estados Unidos (4-0) sobre Costa Rica, la Federación Costarricense de fútbol que dejara de ser el DT de los costarricenses. No solamente por los malos resultados, sino también por el mal funcionamiento del equipo. A pocos días del inicio de la Copa Oro, los ticos se encuentran en un mar de dudas, pero lo que sí tienen claro, es que González no era, ni es la solución a sus problemas.

El entrenador colombiano Luis Fernando Suárez es el candidato número uno para ser el nuevo seleccionar de Costa Rica. Actualmente es el estratega del Atlético Bucaramanga pasó por varios clubes de Colombia hasta que fue oficializado en la selección mayor de Ecuador, a la que clasificó al Mundial de 2006. Volvió a dirigir en clubes hasta que se agarró Honduras en 2011. A través de ESPN el presidente del club Bucaramanga se pronunció al respecto.

¿Luis Fernando Suárez se va de Colombia rumbo a Costa Rica?

"Hasta hoy sigue siendo el técnico, quiero aclarar algo, nadie de la Fedefútbol se ha comunicado conmigo o alguien del Atlético Bucaramanga, por consiguiente, desconocemos cualquier interés de la Fedefútbol con el profesor Luis Fernando Suárez. Nada, en absoluto, simplemente los que me han llamado son los periodistas de Costa Rica o Colombia pero que exista algún acercamiento por el profesor Suárez, nada, en lo absoluto”, comentó Héctor García, presidente del Bucaramanga.

Luis Fernando Suárez dirigiendo a Honduras / Foto: Getty

"No sé cuánto es el monto para la rescisión de contrato, pero como le digo, nosotros estamos interesados en que continúe en la institución, la verdad, ha sido un gran aporte para el club, la hinchada del Bucaramanga está muy conforme con la llegada del profesor, uno no puede radicarse en eso, el día de mañana puede que llegue una oferta y la consideramos, el monto de $200.000 no tengo claro que sea así", sentenció Héctor García sobre el futuro del estratega Luis Fernando Suárez.

Es importante resaltar que luego de dirigir a la Selección de Honduras en el Mundial de Brasil 2014, Luis Fernando dirigió Universitario de Deportes, Dorados de Sinaloa, La Equidad, Junior y Atlético Bucaramanga, donde está actualmente. Como entrenador obtuvo el Esperanzas de Toulon con Colombia Sub 20 y dos torneos colombianos con Atlético Nacional y Junior.