Tata Martino se refirió a la ausencia de Keylor Navas en Costa Rica

En la previa del comienzo de la Copa Oro 2021, Gerardo Martino habló de las ausencias importantes en esta edición y se refirió a Keylor Navas.

Se viene el inicio de otra edición de la Copa Oro 2021 y esta tendrá la particularidad de no tener a las futbolistas más importantes de algunos países. Además de la decisión de Estados Unidos de ir con un seleccionado alternativo, hubo otros jugadores que terminaron quedándose afuera de la lista de convocados por lesión como sucedió con Keylor Navas.

Sobre la ausencia del guardameta de Costa Rica, Gerardo Martino hizo referencia en la conferencia de prensa que realizó para distintos medios. El Tata habló de la jerarquía que le dan algunos jugadores a este campeonato y comparó al portero con otras estrellas que se perderán la mayor competencia a nivel de selección que tiene Concacaf.

“Siempre entiendo que las competencias están jerarquizadas por las grandes individuales, sabía lo de Alphonso Davies, tenía la expectativa de que pudiera recuperase, seguramente para la competencia y para Canadá es una pérdida enorme sumada a la de Keylor Navas y, en el caso nuestro, a la de Raúl Jiménez y Andrés Guardado”, destacó el estratega argentino.

Keylor Navas comenzó sin molestias la pretemporada con el PSG. (@PSG)

Con la baja para esta Copa Oro serán 10 años los que lleva el guardameta del PSG sin disputar esta competición. Siempre los motivos variaron, pero en su gran mayoría fueron por temas físicos. En este caso, al principio parecía eso pero con el tiempo se fue desmintiendo que tenga dolores.

¿Por qué Navas quedó afuera de la lista?

Al principio, la Fedefútbol había informado que Keylor sufrió una luxación en el hombro derecho y, por eso, no participó del Final Four de la Nations League. Lo que llamó la atención es que comenzó sin incovenientes la pretemporada con su equipo y no se lo vio ninguna molestía en el brazo. Todo indicaría que priorizó entrenar con los parisinos y de esa manera no perder lugar contra Gianluigi Donnarumma, reciente refuerzo del conjunto francés.