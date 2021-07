Los memes explotaron en las redes tras el empate entre México y Trinidad y Tobago en la Copa Oro

La Selección de México empató (0-0) ante Trinidad y Tobago en el inicio de la Copa Oro.

La Selección de México no pudo pasar del empate (0-0) ante la Selección de Trinidad y Tobago. Un rival que en los papeles es inferior, esto no pudo ser trasladado en el marcador y un juego incómodo que también el rival lo obligó a hacer. Resultado que los aztecas no se esperaban. Ya que antes de comenzar esta Copa Oro, eran y siguen siendo los favoritos para pelear el título con los estadounidenses.

Y además, por si fuera poco este empate ante Trinidad y Tobago, desde la tribuna mexicana se volvió a escuchar el famoso grito homofóbico y el árbitro tuvo que detener el juego en dos oportunidades por este lamentable hecho. La primera se registró en el minuto 86, y la segunda al 94, donde se siguió el protocolo de la FIFA para estos casos.

¡Los memes no perdonaron a México!

A través de las redes sociales se vieron una serie de críticas reflejados en memes en contra de la Selección de México. Los mexicanos que ahora están más que obligados a ganar sus próximos compromisos ante la Selección de Guatemala y El Salvador. Pero por ahora, tendrán que esperar y en esa espera, también aguantar las críticas recibidas.

Los dirigidos por Gerardo Martino no tendrán ahora margen de error y con la responsabilidad y la carga de ser protagonista no solamente en el juego, sino también en el resultado. Guatemaltecos y salvadoreños podrían ser la piedra en el camino para los aztecas, ya que de quedar afuera en la fase de grupos, sería un rotundo fracaso para la Selección de México.