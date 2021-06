La canción más popular cuando tu equipo ganó su ultima Concachampions

Repasamos el tema más escuchado, según la revista Billboard, cuando los equipos centroamericanos ganaron su última Concachampions.

Lamentablemente, hace muchos años que un equipo centroamericano no se queda con una Concachampions. El último en hacerlo fue el Saprissa en 2005 y desde esa fecha, solo los mexicanos se quedaron con el torneo más importante de la región. Debido a esto y para mostrar el paso del tiempo, en FCA decidimos repasar cuál era el tema número 1 y más escuchado cuando un club de Centroamérica ganó su único o último título. La elección será mediante al ranking de la prestigiosa revista Billboard y nos fijaremos en el mes que se disputó la final.

Alianza 1967 - Happy Together (The Turtles)

El 24 de marzo de 1967, Alianza se convertía en el primer equipo de Centroamérica en quedarse con la Concachampions. Los Elefantes vencieron a Jong Colombia de las Antillas Neerlandesas. Mientras eso ocurría, "Happy Together" de The Turtles llegaba al puesto número 1 del ranking Billboard.

Municipal 1974 - Then Came You (Dionne Warwick y Spinners)

El 27 de octubre de 1974, Municipal se coronaba como campeón de la Liga de Campeones al vencer al S. V. Transvaal de Surinam. Mientras los Rojos conseguían su primer y único título en este torneo, "Then Came You" de Dionne Warwick y Spinners era lo más escuchado en todo el mundo.

Águila 1976 - 50 Ways to Leave Your Lover (Paul Simon)

Águila se quedaría con su única Concachampions el 15 de febrero de 1976 al vencer al Robinhood de Surinam. Mientras los salvadoreños festejaban, Paul Simon lograba que su tema "50 Ways to Leave Your Lover" se convierte en el número 1 del ranking.

Comunicaciones 1978 - Night Fever (Bee Gees)

Una muy particular Concachampions se dio en 1978. Comunicaciones se quedó con el título junto a Leones Negros de México y Defence Force de Trinidad y Tobago debido a que nunca pudieron jugar el triangular definitivo. Ese año, el tema que más veces estuvo en el puesto 1 del ranking fue "Night Fever" de Bee Gees.

FAS 1979 - Escape (Rupert Holmes)

Después de tanto esperar, FAS iba a obtener su primera y única Concachampions en diciembre de 1979 cuando venció a Jong Colombia de Antillas Neerlandesas. Mientras festejaban los Tigres, el año se despidía con "Escape" de Ruper Holmes como el gran hit según Billboard.

Olimpia 1988 - "Every Rose Has Its Thorn" (Poinson)

En diciembre de 1988, Olimpia levantaba la Concachampions por última vez en su historia. Los Albos festejaban su título continental, mientras el tema "Every Rose Has Its Thorn" de Poison cerraba el año en el puesto número 1 del ranking de Billboard. Poco sabríamos de esa banda con el pasar de los años.

Cartaginés 1994 - All for Love (Bryan Adams, Rod Stewart y Sting)

El 5 de febrero de 1994 quedaría marcado por siempre en la historia del Cartaginés con la obtención de su única Concachampions. Los Brumosos vencieron en la final al Atlante de México. Mientras festejaban, Bryan Adams, Rod Stewart y Sting llegaban al puesto 1 del ranking con "All for Love".

Alajuelense 2004 - Yeah! (Usher, Lil Jon y Ludacris)

Una final que no olvidaran nunca en su vida, Alajuelense en mayo del 2004 se quedaría con la Concachampions al vencer a Saprissa. Sería su segunda Liga de Campeones en su historia. Mientras tanto, Usher junto a Lil Jon y Ludacris haría el mítico hit "Yeah!". Durante varios meses fueron número 1.

Saprissa 2005 - Hollaback Girl (Gwen Stefani)

Saprissa se tomaría revancha de la final perdida y en mayo del 2005 levantaría su tercera Concachampions, convirtiéndose en el equipo centroamericano más ganador de esta competición. Mientras los Morados celebraban la victoria ante Pumas, Gwen Stefani disfrutaba del exito de "Hollaback Girl".