El fuerte mensaje de David Faitelson para los participantes de Concacaf

Algunos representantes de Concacaf no han mostrado un buen nivel en la Concahampions y David Faitelson quiso resaltarlo.

Cuando quedaron definidos los cruces de los octavos de final de la Concachampions, los conjuntos de Concacaf tenían la aspiración de hacer un bueno papel como representantes del área. Sin embargo, al menos en el área de Centroamérica, las cosas no han salido bien. Con Alajuelense (Costa Rica) y Marathón (Honduras) ya eliminados, David Faitelson quiso dar su punto de viste sobre esta situación y además, por la actuación de Arcahaie ante Cruz Azul.

Los equipos de México y de los Estados Unidos son los que han mostrado su valor en esta ronda y por ahora una parte de ellos han logrado conseguir el boleto hacia los cuartos de final. Hoy, se definen los otros cruces entre Toronto vs León, América vs Olimpia y Philadelphia vs Saprissa. Dos equipos centroamericanos buscarán dar el golpe sobre la mesa y tener representantes en la siguiente fase.

David Faitelson no tuvo piedad con la Concacaf

David Faitelson mostró mucha molestia a través de las redes sociales debido al resultado que se originó en la serie entre Cruz Azul (México) y Arcahaie (Haití). Fue un contundente (8-0) para los mexicanos. Una locura de resultado que el periodista mexicano no quiso dejar pasar la oportunidad para descargarse.

David Failteson y su molestia con la Concacaf / Foto: Faitelson Twitter

"Una verdadera vergüenza lo que provoca la Concacaf. Esta abismal diferencia es un insulto al juego, a la ética y a los valores del futbol. Y pensar que hay quienes lo disfrutan", expresó David Failtelson a través e su cuenta oficial de Twitter. Un encuentro que desde mucho antes de los 90 minutos cumplidos, ya estaba más que definido.

Es cierto que entre ciertos equipos y ligas hay una diferencia importante de planteles, económica y de infraestructura. Sí, pero tampoco se puede perder se semejante manera. Se puede ganar, perder o empatar. Pero importan mucho las formas y con un nivel así en Concacaf es muy complicado que sea atractivo.